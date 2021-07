Gorilla Glass DX i DX+ sprawią, że obiektywy w telefonach nie będą się rysować

Firma Corning rozbudowała portfolio swoich szkieł o nowe kompozyty Gorilla Glass DX oraz Gorilla Glass DX+, które teraz zapewnią także ochronę obiektywów aparatów w smartfonach. Jako pierwszy skorzysta z nich Samsung.

Amerykańska firma Corning jest najważniejszym graczem w branży producentów szkieł ekranów w urządzeniach mobilnych i przedstawiła już kilka generacji Gorilla Glass dla ochrony wyświetlaczy w telefonach. Stworzyła także podobne rozwiązanie dla smart zegarków, a szkła Gorilla Glass DX i DX+ są dobrze znane na przykład z Galaxy Watchy, Teraz jednak producent przedstawił wariant tych szkieł, który ma stanowić remedium na problem rysujących się obiektywów aparatów.

Jak przekonuje producent nowe kompozytowe szkła Gorilla Glass DX i Gorilla Glass DX+ mają zapewnić wysoką trwałość na uszkodzenia i uderzenia, zachowując przy tym najlepsze właściwości optyczne, co pozwali na robienie zdjęć na profesjonalnym poziomie. Corning chwali się, że nowe Gorille zapewnią „zaawansowaną wydajność optyczną”. Producent wyjaśnia, że w aparatach kluczowe znaczenie ma maksymalizacja ilości przechwytywanego światła z otoczenia i minimalizacja wszystkich odbić optyki.

Powłoki antyrefleksyjne są od dawna stosowane w konwencjonalnych aparatach w celu poprawy przechwytywania światła. Powłoki te mają jednak skłonność do łatwego rysowania się, co negatywnie wpływa na jakość obrazu. Kompozyty Gorilla Glass nie tylko zapewniają zwiększoną, w porównaniu z tradycyjnymi powłokami, ochronę i trwałość obiektywów w urządzeniach mobilnych, ale także zapewniają lepsze parametry optyczne wymagane w przypadku tych urządzeń

– tłumaczy Jaymin Amin, wiceprezes i dyrektor generalny Corning.

Szkła Gorilla Glass DX i Gorilla Glass DX+ dla aparatów mają sprawić, że obiektyw przechwyci 98% padającego światła, gdy w przypadku najprostszych rozwiązań jest to zaledwie 92%. a aż 8% jest odbijane. Powłoka antyrefleksyjna zapewnia już 95% przepuszczalności, jednak to wciąż mniej niż ma zapewnić nowe szkło firmy Corning. Dzięki temu efekt flar na zdjęciach będzie mniejszy, a zwiększona odporność na zarysowania zagwarantuje też brak innych zniekształceń obrazu. Producent nie pochwalił się jednak, jaka jest odporność Gorilla Glass DX i Gorilla Glass DX+, ale porównał ją do szkła szafirowego (7-9 w skali Mohsa).

Jak ujawniła firma Corning, pierwszym producentem, który zastosuje szkło Gorilla Glass DX do osłony obiektywów aparatu, będzie Samsung. Być może ten rodzaj ochrony trafi do najnowszych urządzeń Galaxy Z Flip3 i Galaxy Z Fold3.

