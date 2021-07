Samsung potwierdza datę Galaxy Unpacked. Co zobaczymy 11 sierpnia?

Samsung oficjalnie potwierdził, że 11 sierpnia 2021 roku odbędzie się wydarzenie Galaxy Unpacked. W jego trakcie powinniśmy przede wszystkim poznać nowe składane smartfony Koreańczyków, ale możliwe są również premiery innych urządzeń.

Dokładnie za 3 tygodnie, 11 sierpnia 2021 roku, odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked. Choć jego data była od jakiegoś czasu znana dzięki przeciekom, teraz Samsung potwierdził ją oficjalnie.

Żyjemy w czasach przyspieszonych zmian – od szybkich zmian w kulturze pracy po rozwój najnowocześniejszych technologii komunikacyjnych. Teraz bardziej niż kiedykolwiek, istnieje potrzeba elastycznych, wszechstronnych urządzeń mobilnych, które mogą nadążyć za szybkim tempem naszego życia, dzięki czemu możemy zmaksymalizować i cieszyć się każdą chwilą.

– napisał Samsung w komunikacie

Z komunikatu Samsunga oraz opublikowanego tam klipu wideo jasno wynika, jakich urządzeń można się spodziewać. Będą to przede wszystkim nowe "składaki" z elastycznym ekranem: Galaxy Z Fold3 oraz Galaxy Z Flip3. Najwięcej zmian ma zajść w tym pierwszym: mocniejsze supercienkie szkło chroniące zginany wyświetlacz, obsługa ekranu rysikiem czy obiektyw aparatu do selfie schowany pod panelem AMOLED (to ostatnie jest najbardziej niepewne). Natomiast nowy Flip ma być ulepszoną wersją swojego poprzednika.

Składane smartfony Samsunga nie muszą być jedynymi nowościami nadchodzącego wydarzenia Galaxy Unpacked. Według dotychczasowych doniesień, 11 sierpnia może zadebiutować także Galaxy S21 FE, czyli "fanowska" wersja tegorocznych flagowców koreańskiego giganta. Czekamy również na premierę nowych inteligentnych zegarków, modeli Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic. Jedną z nowości mogą być też bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds 2.

Jak obejrzeć Galaxy Unpacked?

Sierpniowe wydarzenie Galaxy Unpacked będzie transmitowane na stronie samsung.com. Start 11 sierpnia 2021 roku o godzinie 16:00 czasu polskiego.

