Samsung Galaxy Z Fold3 z najmocniejszym ekranem wśród wszystkich składaków

Samsung w przyszłym miesiącu nowe, składane smartfony. Nadchodzący Galaxy Z Fold3 ma mieć najmocniejszy ekran spośród wszystkich składaków, co Koreańczycy chcą osiągnąć za pomocą ulepszonej wersji ultracienkiego szkła (UTG, ultra thin glass).

Do oficjalnej premiery składanego smartfonu Samsung Galaxy Z Fold3 pozostało już niewiele czasu, więc w sieci pojawiają się coraz więcej informacji na jego temat. Choć należy je traktować w kategorii plotek, to z pewnością wiele z nich znajdzie swoje potwierdzenie w rzeczywistości.

Według najnowszego raportu typera Ice Universe, nadchodzący składak Samsunga będzie miał najmocniejszy ekran spośród wszystkich tego typu urządzeń. Nie tylko marki Samsung, ale także jej konkurentów. Ma to zostać osiągnięte przy użyciu ulepszonego ultracienkiego szkła, które ma chronić elastyczny panel. Jednym z powodów zastosowania takiego rozwiązania jest możliwość używania pióra S Pen, który na słabym ekranie mógłby łatwo pozostawić zarysowania. A tego Samsung nie chce. Chodzi też o trwałość wyświetlacza, by ten mógł służyć użytkownikowi jak najdłużej.

By jednak nowy smartfon nie był zbyt drogi, Galaxy Z Fold3 ma podobno część elementów przejąć od swojego poprzednika, w tym zestaw aparatów fotograficznych na tylnym panelu (3 x 12 Mpix). Taki krok ma pozwolić na ograniczenie ceny urządzenia. Nowy składany smartfon Samsunga ma mieć 7,6-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED, Snapdragona 888 pod maską i co najmniej 12 GB RAM-u. A nad wszystkim będzie czuwać Android 11 z interfejsem One UI.

Samsung Galaxy Z Fold3 ma zostać oficjalnie zaprezentowany 11 sierpnia tego roku, podczas wydarzenia Unpacked. Towarzyszyć mu mają smartfony Galaxy Z Flip3 i Galaxy S21 FE, a także zegarki z serii Galaxy Watch4.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak (Telepolis), evleaks (Twitter)

Źródło tekstu: Phone Arena