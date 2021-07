Samsung pokaże modele Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Watch 4 i Buds 2

Już za nieco ponad miesiąc zadebiutują nowe urządzenia koreańskiego Samsunga. Będą to Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy Watch 4 oraz słuchawki Samsung Galaxy Buds 2.

Już 11 sierpnia oficjalnie zobaczymy nowe urządzenia koreańskiego Samsunga. Dokładnie wtedy będzie miała miejsce następna konferencja Galaxy Unpacked. Możemy się spodziewać wtedy debiutu takich urządzeń jak składane smartfony Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy Z Fold3, zegarki Samsung Galaxy Watch 4 oraz słuchawki Samsung Galaxy Buds 2. Pierwsze urządzenie na pewno będzie mieć akumulator o pojemności 3300 mAh, wyświetlacz wewnętrzny o przekątnej 6,7 cala oraz zewnętrzny o przekątnej 1,9 cala. Do kompletu dostaniemy 8 GB RAM oraz układ Snapdragon 888. Nowy wariant ma być też o 20% tańszy niż jego poprzednik. Miejmy nadzieję, że składane urządzenia przestaną powoli być synonimem drogich urządzeń.

Drugi telefon będzie miał wyświetlacze o przekątnej 7,55 cala oraz 6,23 cala. Układem również będzie Snapdragon 888, któremu towarzyszyć będzie 12 GB RAM. Zegarki będą kosztowały do 350 do 530 euro (od tarczy 40 mm do 46 mm). W przypadku słuchawek na pewno możemy spodziewać się aktywnej redukcji szumów. To wszystko za cenę około 150 dolarów.

Źródło zdjęć: 91mobiles

Źródło tekstu: Samsung, wł