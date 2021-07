Zegarki Galaxy Watch4 z nowym procesorem. Wear OS będzie jak rakieta!

Zbliża się premiera zegarków z serii Galaxy Watch4. Chociaż duża część ich specyfikacji jest już znana, zagadką pozostawało wykorzystanie procesora, istotne w wymagającym Wear OS. Okazuje się, że Samsung opracował nowy, własny procesor.

Zegarki z Wear OS wyposażane były dotąd w procesory Qualcomma, których najnowsza generacja – Snapdragon Wear 4100 – zadebiutowała w zeszłym roku, stając się remedium na problemy z wydajnością smartwatchy z systemem Google’a. Testy TicWatch Pro 3 GPS potwierdziły, że jest to sprawna jednostka.

Jaki procesor wybierze Samsunga dla serii Galaxy Watch4? Dziś już znamy odpowiedź na to pytanie. Zegarki napędzać będzie Samsung Exynos W920. Jest to nowa jednostka, która w podstawowych zastosowaniach ma być 1,25x szybsza niż poprzednia generacja i oferować większą kulturę pracy. Największy przyrost mocy dotyczy przetwarzania grafiki – jest to aż 8,8x w porównaniu do poprzednika. Oznacza to, że zegarki Galaxy Watch4 świetnie sobie poradzą z renderowaniem interfejsu, animacjami i aplikacjami multimedialnymi.

Dotąd Samsung stosował w swoich zegarkach procesor Exynos 9110, który zadebiutował w 2018 roku w pierwszym modelu Galaxy Watch. Później trafił do kolejnych zegarków koreańskiego producenta z systemem Tizen: Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2, a także Galaxy Watch 3. Wszystkie te zegarki chwalone były na ogół za sprawne działanie, jednak dla nowego Wear OS trzeba było przygotować coś nowszego i jeszcze bardziej wydajnego. Pracę procesora wspierać będzie 1,5 GB pamięci RAM, zaś wewnętrzna ma rozmiar 16 GB.

Zegarki Galaxy Watch4 wyjdą w dwóch wersjach: podstawowej oraz Classic, a także rozmiarach 42 mm, 44 mm i 46 mm. Ich koperty zapewniają wodoszczelność 5 ATM i wytrzymałość określaną przez testy MIL-STD-810G.

Wśród funkcji nowych zegarków nie zabraknie Wi-Fi, Bluetooth i NFC, a także odbiornika GPS. Seria Galaxy Watch4 pozwoli na stały monitoring tętna, analizę zawartości tlenu we krwi, składu ciała oraz snu, określi też pułap tlenowy VO2 Max. Wszystkim zarządzać będzie najnowszy Google Wear OS z interfejsem Samsunga – One UI Watch. Premiera 11 sierpnia.

