Samsung Galaxy Z Flip3 Lite też już w sierpniu

Już 11 sierpnia będzie miała miejsce konferencja Galaxy Unpacked. Najnowsze wieści z Korei mówią, że Samsung chce pokazać wtedy też jeszcze jeden telefon. Ma to być Samsung Galaxy Z Flip3 Lite.

Już 11 sierpnia dojdzie do konferencji Galaxy Unpacked, podczas której zobaczymy debiut aż czterech nowych urządzeń. Ujrzymy dwa składane smartfony - Samsunga Galaxy Z Flip3 oraz Samsunga Galaxy Z Folda3. Oprócz nich możemy się spodziewać słuchawek Samsung Galaxy Buds 2 oraz zegarków Samsung Galaxy Watch 4. Okazuje się jednak, że koreański producent zamierza sprawić, że będzie to jeszcze ważniejsze wydarzenie. Światło dzienne ma bowiem ujrzeć jeszcze jeden smartfon.

Będzie to składany Samsung Galaxy Z Flip3 Lite. To ciekawa informacja, bowiem wcześniejsze doniesienia mówiły coś skrajnie przeciwnego. Źródłem nowych doniesień jest jednak renomowany The Korea Herald. Niestety, nie mamy żadnych przecieków dotyczących specyfikacji nowego urządzenia. Kolejne odsłony serii Flip i Fold mają być wyraźnie tańsze niż poprzednicy. Model Lite wprowadziłby zatem składane telefony do całkowicie nowej kategorii cenowej. Liczymy na to, że im bliżej 11 sierpnia, tym więcej nowych przecieków się pojawi.

