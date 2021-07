Samsung Galaxy M32 trafia do Europy

Pod koniec czerwca smartfon Samsung Galaxy M32 oficjalnie zadebiutował w Indiach. Teraz z kolei urządzenie trafiło do Europy. W pierwszej kolejności do Wielkiej Brytanii.

Premiery telefonów w Chinach i Indiach są bardzo ważne także dla naszego europejskiego rynku. Urządzenia, które pojawiają się w Azji potem trafiają bowiem do nas. W Chinach zwykle w pierwszej kolejności debiutują średniopółkowce oraz flagowce, natomiast w mniej zamożnych Indiach częściej swoją drogę po świecie zaczynają budżetowce. Pod koniec czerwca w Indiach oficjalnie pojawił się Samsung Galaxy M32. Już wtedy pisaliśmy, że zdziwimy się, jeśli telefon ten nie trafi do Europy.

Teraz model pojawił się w sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Za kwotę 269 funtów można go nabyć na tamtejszym Amazonie lub we własnym sklepie internetowym Samsunga. Telefon ma wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala i układ MediaTek Helio G80. Akumulator ma 5000 mAh. To niestety o 1000 mAh mniej niż w przypadku urządzenia z Indii. Telefon ma cztery sensory aparatu głównego - 64 Mpix, 8 Mpix, 2 Mpix oraz 2 Mpix. Aparat przedni ma z kolei 20 Mpix. Do sprzedaży trafiła wyłącznie wersja z 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej.

