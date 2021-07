Znamy cenę Samsunga Galaxy M22 w Europie

Znamy cenę nowych budżetowców koreańskiego Samsunga. Model Samsung Galaxy M22 będzie najpewniej kosztować 240 euro.

Wiele modeli telefonów, to tak naprawdę nieco zmienione wersje innych smartfonów. Wyjątkiem w tej kwestii nie jest też Samsung Galaxy M22, który będzie nieco zmienioną wersją Samsunga Galaxy A22. Nowe urządzenie na pewno pojawi się w Europie i będzie kosztować 240 euro. To cena za wariant z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Nowy telefon będzie miał według poprzednich doniesień akumulator o pojemności 6000 mAh. Sercem urządzenia będzie układ MediaTek Helio G80. Smartfon będzie co prawda sprzedawany jedynie z ładowarką 15 W, ale będzie on w stanie obsłużyć ładowanie 25 W.

Widzimy tutaj poprawę w stosunku do modelu Samsung Galaxy A22. Tam możliwe było jedynie ładowanie 15 W. Przekątna wyświetlacza Super AMOLED najpewniej tak jak w pierwowzorze wynosić będzie 6,4 cala. Niestety, nie znamy jeszcze oficjalnej daty wprowadzenia nowego urządzenia na rynek. Skoro jednak już telefon pojawia się w sklepach, to nie będziemy musieli raczej długo czekać. Wskazuje na to też certyfikacja Bluetooth, którą urządzenie już ma za sobą.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: twitter (sudhanshu)