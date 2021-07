Samsung Galaxy S22 Ultra dostanie gorszy aparat?

Do sieci trafiła nowa garść informacji na temat Samsunga Galaxy S22 Ultra. Okazuje się, że smartfon może otrzymać gorszy aparat, niż sugerowały dotychczasowe przecieki.

Od czasu rozbudowania serii Galaxy S o wariant Ultra to właśnie te urządzenia stały się flagowymi smartfonami fotograficznymi w ofercie Samsunga. Wydaje się w związku z tym naturalne, że to właśnie Samsung Galaxy S22 Ultra miałby być pierwszym urządzeniem Koreańczyków wyposażonym w nową matrycę 200 MP. Okazuje się jednak, że wcale nie jest to takie oczywiste.

Jak donosi Ice Universe, nadchodzący flagowiec Koreańczyków nadal będzie wyposażony w matrycę o rozdzielczości "tylko" 108 MP. W przeciwieństwie do poprzedników będzie to jednak ulepszona wersja sensora ISOCELL HM3. Na czym te ulepszenia miałyby polegać? Tego niestety nie wiemy.

Aparat 200 MP trafi do Xiaomi

Warto przypomnieć, że pogłoski o wspomnianym sensorze 200 MP nie wzięły się z powietrza. Taka jednostka faktycznie powstaje i przygotowuje ją nie kto inny, jak właśnie Samsung. Co więcej, prawdopodobnie zadebiutuje wraz z jednym z nadchodzących smartfonów Xiaomi.

Jeśli więc plotki się potwierdzą - a Ice Universe jest stosunkowo wiarygodnym źródłem - Koreańczycy sami zafundują mocny atut swoim rywalom. Dlaczego? Najbardziej racjonalnym wyjaśnieniem wydaje się trwający obecnie kryzys na rynku układów scalonych, który prawdopodobnie przekłada się na utrudnioną produkcję nowego sensora. Jest jednak wyłącznie hipoteza, której na tym etapie nie mamy jak zweryfikować. Pozostaje mieć nadzieję, że mimo gorszych niż pierwotnie zakładano parametrów Samsung Galaxy S22 Ultra nadal znajdzie sposób, żeby nam zaimponować.

