AMD może pozamiatać! Zintegrowane GPU o wydajności RTX 3060

AMD to firma po przejściach. Przed wiele lat Czerwoni nie byli w stanie nawiązać konkurencji zarówno z Intelem, jak i NVIDIĄ. Zmieniło się to w ostatnich latach. Sprzedaż GPU może nadal nie jest rewelacyjna, ale już procesory radzą sobie dobrze. Jednak najmocniejszą pozycję AMD ma chyba w temacie zintegrowanych GPU, gdzie jest w stanie oferować wydajność, o której konkurencja może pomarzyć.

Nie zmieni się to w przypadku kolejnych procesorów AMD Ryzen 7000 w wersji Phoenix, czyli przeznaczonej do lekkich i cienkich laptopów gamingowych. Najnowsze plotki sugerują, że APU zaoferują iGPU o niewiarygodnej wręcz wydajności.

Pogłoski zostały przekazane przez dwa źródła — Red Gaming Tech oraz Greymon55 na Twitterze. Według nich procesory AMD Ryzen 7000 Pheonix mają być wyposażone w iGPU o wydajności zbliżonej do mobilnego GeForce'a RTX 3060. Jeden ze slajdów wspomina, że APU mają konkurować z laptopami wyposażonymi w karty pokroju RTX 3050/3060M, a to przy TGP na poziomie 60 W.

I actually got a bit more info since this video around a week ago. But most of this still stands.



