Lenovo puściło parę z ust. Potwierdza nowe procesory AMD Ryzen 7000

Firma Lenovo prawdopodobnie przypadkowo i przedwcześnie ujawniła nowe, desktopowe procesory AMD z serii Ryzen 7000.

Na stronie Lenovo pojawiły się informacje na temat niezapowiedzianych jeszcze procesorów AMD z serii Ryzen 7000. Chińska marka prawdopodobnie pospieszyła się z ujawnieniem tych rewelacji, chociaż nie są one niczym zaskakującym.

Nowe procesory AMD Ryzen 7000

Nie jest tajemnicą, że AMD pracuje nad premierą procesorów Ryzen 7000 bez X w nazwie. Podobne modele trafiały do portfolio producenta w przypadku poprzednich generacji i nic nie wskazywało, aby miało się to zmienić. Jednak Lenovo przedwcześnie ujawniło dwa modele, które wkrótce powinny trafić do sprzedaży: Ryzen 9 7900 oraz Ryzen 7 7700. Od modeli z X w nazwie różnią się one niższymi zegarami i niższym TDP.

fot. Momomo_US

AMD Ryzen 9 7900 powinien być wyposażony w 12 rdzeni z obsługą 24 wątków, 76 MB pamięci cache. Bazowe taktowanie wyniesie 3,6 GHz, przy maksymalnym na poziomie 5,4 GHz. Cena to prawdopodobnie 429 dolarów, czyli o 120 dolarów mniej niż model 7900X. Całkiem nieźle. Podejrzewam, że CPU może cieszyć się dużym zainteresowaniem.

Z kolei Ryzen 7 7700 to 8 rdzeni (16 wątków), 40 MB pamięci cache, taktowania 3,6 oraz 5,3 GHz i cena 329 dolarów. Poza tym na sklepowe półki powinien trafić również Ryzen 5 7600 z 6 rdzeniami (12 wątków), 38 MB pamięci cache i maksymalnym taktowaniem 5,1 GHz. Cena to 229 dolarów, czyli 70 dolarów mniej niż za model 7600X.

Źródło zdjęć: AMD, Momomo_US

Źródło tekstu: wccftech