Niebiescy uspokajają. Intel Falcon Shores bez opóźnień

Mimo problemów finansowych Niebiescy nie mają zamiaru odpuszczać walki o rynek sztucznej inteligencji. Układy Intel Falcon Shores rzucą wyzwanie NVIDIA Blackwell.

Intel przechodzi aktualnie trudny okres, prawdopodobnie jeden z gorszych w historii firmy. Potwierdzeniem tego mogą być wstrzymane inwestycje na całym świecie, łącznie z zakładami w Polsce i Niemczech. To budzi pytania na temat planów wydawniczych, zarówno w przypadku segmentu konsumenckiego, jak i biznesowego.

Intel skorzysta z litografii TSMC 3 nm

Niebiescy wyjaśniają jednak, że mimo ograniczania wydatków nie będzie miało to wpływu na aktualnie powstające projekty nowych architektur, procesorów, kart graficznych oraz akceleratorów AI/HPC.

Redakcja HPCWire donosi, że przedstawiciel firmy Intel potwierdził im, iż prace nad układami Falcon Shores oraz Gaudi idą zgodnie z planem. Mowa o sprzętach do pracy ze sztuczną inteligencją, które wykorzystywane będą głównie w centrach danych i mają oferować dobry stosunek wydajności do ceny.

W przypadku Intel Falcon Shores możemy spodziewać się dużego przełomu, bowiem Amerykanie skorzystają wyłącznie z procesu produkcji TSMC. Już mobilne procesory Intel Lunar Lake pokazały, jak spore korzyści to oznacza. Co więcej Niebiescy mają plany zaoferować coś we wszystkich segmentach cenowych.

Jeśli chodzi o samą specyfikację to nie mamy zbyt wielu szczegółów. Mówi się o litografii 3 nm, technologii pakowania CoWoS-R oraz TDP nawet do 1500 W. Bezpośrednim konkurentem mają być tutaj układy NVIDIA Blackwell, ale na razie nie wiadomo nic o wydajności Falcon Shores.

Zobacz: MSI ma nowy OLED dla graczy. To tańsza propozycja

Zobacz: Intel Arrow Lake z małą, ale ważną zmianą. Może być gorąco

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: HPCwire, Wccftech, oprac. własne