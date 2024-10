MSI ma nowy OLED dla graczy. To tańsza propozycja

Tajwański lider sprzętu dla graczy przygotował nowy monitor OLED z serii MAG zaprojektowany z myślą o dynamicznych grach sieciowych.

Matryce OLED wkroczyły pod domowe strzechy już kilka lat temu. Wpierw do telewizorów i smartfonów z wyższej półki, a obecnie również do tańszych urządzeń. Oferują one wyższy kontrast i niższy czas reakcji niż klasyczne rozwiązania na bazie technologii TN, IPS lub VA, a to przekłada się na lepszy obraz.

MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 wyceniono na 3299 złotych

Pierwotnie użytkownicy komputerów podchodzili sceptycznie do monitorów OLED, bojąc się tzw. wypalenia obrazu. W przypadku nowych generacji jest to jednak znacznie mniejszy problem, a na rynku pojawia się coraz więcej modeli. Najnowsza propozycja od MSI skierowana jest do wymagających graczy.

MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 to 26,5-calowy, płaski monitor z 10-bitową matrycą QD-OLED. Oferuje ona rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli, częstotliwość odświeżania do 240 Hz oraz deklarowany czas reakcji 0,03 ms. Typowa jasność wynosi 250 cd/m2, ale szczytowo mowa nawet o 1000 cd/m2.

Mowa tutaj o bardzo dobrym odzwierciedleniu kolorów jak dla modelu gamingowego - 138% dla palety sRGB, 99% dla DCI-P3 i 98% w przypadku Adobe RGB. Dopełnia to podstawowe wsparcie materiałów HDR. Jednak graczy z pewnością ucieszy bardziej obecność technologii synchronizacji obrazu VESA Adaptive-Sync.

Panel I/O wyposażono w dwa HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4a, złącze słuchawkowe oraz USB typu C z opcją przesyłania obrazu i szybkim ładowaniem. Rozbudowana podstawa pozwala na regulację wysokości do 110 milimetrów, nachylenia od -5° do +20° oraz obrót o 30° w obie strony.

MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 dostępny jest już w sprzedaży w Polsce. Sugerowana cena wynosi 3299 złotych. Jest więc taniej, chociaż nadal trudno mówić o przystępnej cenie. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Zobacz: Intel Arrow Lake z małą, ale ważną zmianą. Może być gorąco

Zobacz: Samsung chwali się nowymi akumulatorami. Czeka nas przełom?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: MSI, oprac. własne