W Action za 35 zł. Taki Philips Hue kosztuje 170 zł

Inteligentna żarówka filamentowa LED LSC Smart Connect

O ile standardowe żarówki z oświetleniem RGB + biel to temat dobrze rozpracowany przez konkurentów Philips Hue, o tyle już z oświetleniem ozdobnym była do tej pory bieda. No a umówmy się, Philips Hue ma je wybitne i ręce same wyciągają się w stronę coraz to nowszych, finezyjnych propozycji Holendrów. Nie, Action jeszcze nie dogoniło lidera, ale właśnie pojawił się nowy produkt, po który będę musiał wybrać się do Action.

Wewnętrzny, zwinięty żarnik żarówki z Action przynosi połączenie stylu vintage z nowoczesnymi technologiami. Podobnie jak w przypadku inteligentnej żarówki Philips Hue A60 E27, mamy tutaj regulację temperatury barwowej, ale zakres trzyma się zdecydowanie ciepłych ekstremów — od 1800 do 2700 K. Co więcej, smart-propozycja z Action oferuje nawet minimalnie większą jasność od pierwowzoru, bo 600 lumenów względem 550 w oryginale.

Tradycyjnie już w przypadku wyposażenia z kategorii Smart Home sieci Action, do zarządzania wykorzystywana jest aplikacja LSC Smart Connect, z gwarancją, że wszystkie nasze dane przechowywane są na europejskich serwerach, z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i pełnym uszanowaniem prywatności. To tak, zanim ktoś mi tu wyskoczy z podróbkami z Temu czy Aliexpress.