W Action za 35 zł. Taki Philips Hue kosztuje 170 zł

Gdy się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Tak mogę skwitować najnowszą promocję w Action. Zawsze marzyłem o oświetleniu Philips Hue, ale co wizyta w Action wracam z nowym oświetleniem LSC Smart Connect i świadomością, że zaoszczędziłem już grube tysiące.

Dominik Krawczyk (dkraw)
14:02
0
Inteligentna żarówka filamentowa LED LSC Smart Connect

O ile standardowe żarówki z oświetleniem RGB + biel to temat dobrze rozpracowany przez konkurentów Philips Hue, o tyle już z oświetleniem ozdobnym była do tej pory bieda. No a umówmy się, Philips Hue ma je wybitne i ręce same wyciągają się w stronę coraz to nowszych, finezyjnych propozycji Holendrów. Nie, Action jeszcze nie dogoniło lidera, ale właśnie pojawił się nowy produkt, po który będę musiał wybrać się do Action.

Wewnętrzny, zwinięty żarnik żarówki z Action przynosi połączenie stylu vintage z nowoczesnymi technologiami. Podobnie jak w przypadku inteligentnej żarówki Philips Hue A60 E27, mamy tutaj regulację temperatury barwowej, ale zakres trzyma się zdecydowanie ciepłych ekstremów — od 1800 do 2700 K. Co więcej, smart-propozycja z Action oferuje nawet minimalnie większą jasność od pierwowzoru, bo 600 lumenów względem 550 w oryginale.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Lampa sufitowa PHILIPS HUE Centris
Lampa sufitowa PHILIPS HUE Centris
0 zł
1677.49 zł - najniższa cena
Kup teraz 1677.49 zł
Lampa PHILIPS HUE Play 929004236301 (2 szt.)
Lampa PHILIPS HUE Play 929004236301 (2 szt.)
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Lampa sufitowa PHILIPS HUE White Ambiance Enrave S 915005996401 Biały Bluetooth
Lampa sufitowa PHILIPS HUE White Ambiance Enrave S 915005996401 Biały Bluetooth
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Advertisement
Tradycyjnie już w przypadku wyposażenia z kategorii Smart Home sieci Action, do zarządzania wykorzystywana jest aplikacja LSC Smart Connect, z gwarancją, że wszystkie nasze dane przechowywane są na europejskich serwerach, z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i pełnym uszanowaniem prywatności. To tak, zanim ktoś mi tu wyskoczy z podróbkami z Temu czy Aliexpress.

Tak jak wspomniałem w tytule, Philips Hue A60 E27 to według strony producenta wydatek aż 169 zł — za jedną sztukę. 
Za te pieniądze kupimy blisko 5 analogicznych żarówek w Action. Wiem, że mogą być różnice w jakości, ale inteligentne oświetlenie za 1/5 ceny doskonale rekompensuje mi ewentualne niedociągnięcia. Z takim ciepłym, klimatycznym światłem wieczorne czytanie będzie jeszcze przyjemniejsze.

Image
Action philips hue okazje w action Action oferta tygodnia nowość w action gazetka Action żarówka z action
Źródła zdjęć: Antonio Guillem/ Shutterstock, Action, wł
Źródła tekstu: Action, oprac. wł