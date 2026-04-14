Action rzucił za 9 zł produkt 4 w 1. Nie wierzę, że to zrobili

Uchodzę czasem za nerda, ale żeby aż tak?

Oniemiałam podczas przeglądu nowości w Action. Ktoś tu wpadł na iście szatański pomysł i w alejce Media znaleźć można produkty, które w życiu nie kojarzyły mi się z modą. No a teraz w sumie mogą. No raczej nie wpadłabym na to, że można się stroić na co dzień w... przewody USB.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak przystało na markę modową (hehe), nowe gadżety z Action wykonane są nawet w 48% z materiałów z recyklingu. To takie urocze breloczki o długości 15 cm, wykończone w intensywnie kolorowych materiałach i z zastosowaniem podnoszącego trwałość oplotu na przewodach.

Arbuz, Matcha, Kredka, Kapibara, aż opadała mi kopara

Do ładowarki idzie tutaj przewód USB-A, a parametry wyjściowe prądu to dla USB-C do 18 W przy natężeniu 3 A, dla microUSB i Lightning do 10,5 W na 2,1 A. Podkreślmy to, nie są to przewody do szybkiego ładowania. Nawet USB-C wymagać będzie cierpliwości, nie wspominając nawet o pozostałych.

Takim parametrom prądu mówię stanowcze NIE. To nie 2016 rok

Na liście wariantów mamy kolory brązowy, zielony, fioletowy, różowy, czarny i wygląda na to, że wśród zdjęć na stronie Action zabrakło fioletowego. Aż będę musiała zajrzeć do Action i wygrzebać ten ostatni, piąty wariant, bo trochę nie daje mi teraz spokoju, co to może być.

Wracając jednak do suchej analizy tego modowego wybryku z Action - ludzie, nie kupujcie tego szrotu. To skok na kasę upudrowany ładnymi akcentami, ale wciąż ewidentny elektrośmieć. A wystarczy rozejrzeć się po sklepie, by wyrwać prawdziwe skarby.