Action z grubej rury. 25 zł za prawdziwy GaN³ Pro!

25 zł za 45 W i 39 zł za 65 W - taniej nie kupisz

Porządne ładowarki z Power Delivery właśnie wskoczyły na zupełnie nowy poziom dostępności. Mowa o dwuportowych urządzeniach z 18-watowym portem USB-A oraz szybkim portem USB-C oferującym moc w zależności od wariantu 45 lub 65 W.

Sprzęt produkcji Re-load i Sitecom bazuje przy tym na technologii GaN³, zapewniając niską temperaturę pracy i wysoką trwałość. Rzecz jasna nie zabrakło tutaj systemów ochrony przed przepięciami czy przeładowaniem.

Co przy tym ważne, 45 W to już poziom, który można śmiało nazywać szybkim ładownaiem - iPhone wymaga mniej, a i MacBooka Air można naładować taką ładowarką. 65 W wystarczy nawet na MacBooka Pro. Sam używam laptopa MSI, któremu też wystarczy takie 65 W.