Minęło już około 5 miesięcy od momentu, w którym Cyberpunk 2077 został usunięty z PlayStation Store. Oznacza to, że posiadacze konsol Sony nadal nie mogą kupić polskiej gry w oficjalnym sklepie w wersji cyfrowej. Wydawało się, że sytuacja zmieni się po wydaniu dwóch dużych i kilku mniejszych patchów, które poprawiły większość błędów. Jednak Cyberpunk 2077 nadal nie pojawił się w PS Store.

Kiedy Cyberpunk 2077 wróci do PlayStation Store?

Co gorsze, nawet szefostwo CD Projekt RED nie wie, kiedy gra zostanie przywrócona do oficjalnego sklepu PlayStation. Wczoraj odbyło się spotkanie zarządu polskiej firmy, które w całości było transmitowane na żywo za pomocą YouTube'a. W jego trakcie padło pytanie o datę przywrócenia Cyberpunk 2077 do PlayStation Store. Szef CD Projekt RED - Adam Kiciński - nie miał w tej sprawie nic nowego do dodania.

Czekamy na informację z decyzją o przywróceniu gry do sklepu. Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej.

- skomentował Adam Kiciński, prezes CD Projekt RED.

Pomimo braku Cyberpunk 2077 w PlayStation Store to konsole Sony są drugą najpopularniejszą platformą wśród użytkowników polskiej gry. W sumie produkcja do końca 2020 roku rozeszła się w liczbie 13,7 mln egzemplarzy. Z tego 7,7 mln przypada na PC-ty (56%), a 3,67 mln na PlayStation (28%). Najmniejszym powodzeniem Cyberpunk 2077 cieszył się na Xboxach, gdzie znalazł 2,33 mln nabywców (17%).

