Thermomix nadal na topie. Szok, ile Polacy kupują ich dziennie

Thermomix ponownie jest jednym z najbardziej popularnych robotów kuchennych wśród Polaków. Firma podała liczby za 2023 rok.

Thermomiksa nie trzeba już chyba nikomu przedstawiać. Robot kuchenny marki Vorwerk gości w wielu gospodarstwach domowych w Polsce. Statystyki za 2022 rok pokazywały, że jest to jeden z najpopularniejszych inteligentnych robotów w naszym kraju. Teraz pochwalono się liczbami za 2023 rok.

Thermomix nadal na szczycie. Świetne wyniki sprzedażowe

Udało nam się dotrzeć do informacji o tym, ile w 2023 roku sprzedano w Polsce Thermomiksów. Okazuje się, że model TM6 nadal cieszy się wielką popularnością wśród rodaków. W samym zeszłym roku konsultanci sprzedali 232619 inteligentnych robotów kuchennych TM6. Oznacza to, że każdego miesiąca kupowano prawie 20 tysięcy egzemplarzy, co daje nam wynik około 637 urządzeń każdego dnia.

Nie są jednak wyniki lepsze niż za rok 2022. Przypomnijmy, że wtedy sprzedano 246 tysięcy egzemplarzy, czyli około 14 tysięcy więcej niż w poprzednim roku. Można już teraz zacząć się zastanawiać, jakie wyniki firma Vorwerk wykręci w obecnym roku kalendarzowym. Podniesienie ceny z 5995 na 6445 raczej nie wpłynie pozytywnie na sprzedaż.

Źródło zdjęć: Telepolis (Anna Rymsza)

Źródło tekstu: własne