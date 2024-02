Acer prezentuje nowy sprzęt. Nie zabrakło nowej hulajnogi

Podczas IEM Katowice 2024, firma Acer zaprezentowała nową, elektryczną hulajnogę Predator Extreme. Nie zabrakło również nowych monitorów ani laptopów gamingowych.

Acer zaprezentował nową hulajnogę Predator Extreme. Producent wyjaśnia, że została zaprojektowana tak, "aby w swojej kompaktowej ramie przenosić moc i osiągi motocykla terenowego. Nowy pojazd Acera jest stworzony nie tylko do jazdy po mieście, Predator Extreme jest pochylony lekko do przodu, a nisko położony środek ciężkości powinien zapewnić większą zwrotność i umożliwić jazdę po stromych wzgórzach, wąskich szlakach i pochyłościach. Użytkownicy będą mogli przełączać między trybami prędkości 6 km/h, 15 km/h lub 25 km/h.

Akumulator można w pełni naładować w ciągu zaledwie 4 godzin, a na jednym ładowaniu można przejechać do 35 km. Predator Extreme będzie dostępny w regionie EMEA w 2. kwartale 2024 r. w cenie od 5699 PLN.

Acer wprowadza nowe urządzenia gamingowe

Acer, prócz wprowadzenia nowej hulajnogi, rozszerzył swoją linię stereoskopowych monitorów 3D o nowy monitor do gier Predator SpatialLabs View 27, który pozwala graczom zanurzyć się jeszcze głębiej w świat 3D. SpatialLabs TrueGame to funkcja, która wykorzystuje autorską technikę cieniowania i sterowników do tworzenia indywidualnych profili 3D z wykorzystaniem istniejących informacji o głębi z gier. Sam monitor cechuje się przekątną 27", odświeżaniem 160 Hz i rozdzielczością 4K. Monitor Predator SpatialLabs View 27 będzie dostępny w regionie EMEA w 1. kwartale 2024 r. w cenie od 8799 PLN.

Do rodziny monitorów dochodzi ogromny, 57-calowy monitor Predator Z57 o rozdzielczości DUHD (7680x2160) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wykorzystuje technologię MiniLED i zapewnia jasność nawet do 1000 nitów. Szerokie proporcje ekranu 32:9 i zakrzywienie 1000R zbliżają użytkowników do świata gry i zwiększają ich pole widzenia podczas rozgrywek lub pracy. Predator Z57 będzie dostępny w regionie EMEA w 2. kwartale 2024 r. w cenie od 10 599 PLN.

Predator X34 V3 został wyposażony w 34-calowy, zakrzywiony ekran MiniLED o proporcjach 21:9 i ultraszerokiej rozdzielczości QHD (3440x1440), który zapewnia zapalonym graczom szybką częstotliwość odświeżania 180 Hz i czas reakcji 1 ms (G-to-G), gwarantując płynną, nieprzerwaną rozgrywkę z minimalnym ghostingiem. Zakrzywienie 1500R pogłębia wrażenia i poprawia pole widzenia peryferyjnego, podczas gdy wysoka gama kolorów DCI-P3 94% i certyfikat VESA DisplayHDR 1000 prezentują tytuły w żywych i jasnych kolorach. Predator X34 V3 będzie dostępny w regionie EMEA w 2. kwartale 2024 r. w cenie od 3699 PLN.

Najnowsze modele OLED od Acer to 39-calowy Predator X39 i 34-calowy Predator X34 X, oferujące wysoki kontrast i szczegółowy obraz przy wysokich częstotliwościach odświeżania i czasach reakcji. Każdy z nich oferuje rozdzielczość UWQHD (3440x1440) z częstotliwością odświeżania do 240 Hz i czasem reakcji piksela 0,01 ms. Predator X39 będzie dostępny w regionie EMEA w 2. kwartale 2024 r. w cenie od 6499 PLN. Z kolei model X34 X dostępny będzie w cenie 5699 PLN.

Nie zabrakło też nowych laptopów gamingowych linii Predator - Predator Helios 16 i Predator Helios 18, które są wyposażone w procesory Intel Core i9-14900HX z nowo zoptymalizowaną hybrydową architekturą. Laptopy te napędzane są przez NVIDIA GeForce RTX 4090 (MGP do 175 W), i zostały zaprojektowane na podstawie NVIDIA ADA Lovelace. Mobilne urządzenia zostały zaopatrzone w panele WQXGA lub MiniLED, które oferują częstotliwość odświeżania 250 Hz, jasność 1000 nitów i 100% pokrycie gamy kolorów DCI-P3. Predator Helios 18 będzie dostępny w regionie EMEA w lutym, w cenie od 17 999 PLN. Z kolei Predator Helios 16 będzie można dostać za 12 299 PLN.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne