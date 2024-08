Temu i Shein pod lupą. Wyniki raportu zatrważają

Chińskie platformy sprzedaży — Shein i Temu — od dłuższego czasu są na cenzurowanym. Chodzi przede wszystkim o zgodność z europejską dyrektywą Omnibus. Zdaniem Federacji Konsumentów, która przeanalizowała niemal 1600 ofert na obu platformach, stosują one praktyki niedozwolone — informuje Rzeczpospolita.

Przypomnijmy, że dyrektywa Omnibus została wprowadzona w Polsce na początku 2023 roku. Jednym z jej elementów jest konieczność prezentowania najniższej ceny danego produktu z ostatnich 30 dni. Z raportu Federacji Konsumentów wynika, że niemal wszystkie polskie sklepy już dostosowały się do tych przepisów. Jednak nie oznacza to, że nie ma uchybień. Przodować w tym mają chińskie platformy, w tym przede wszystkim Shein oraz Temu.

Federacja Konsumentów przeanalizowała niemal 1600 ofert na obu platformach. Z raportu wynika, że stosują one niedozwolone praktyki. Chodzi między innymi o obejmowanie praktycznie wszystkiego jakąś promocją, czy odliczanie czasu, które ma wywierać na klientach presję i konieczność podjęcia szybkiej decyzji. Takie praktyki są według dyrektywy Omnibus zabronione. Same wyprzedaże mają być też nieintuicyjne dla konsumentów.

Przeanalizowaliśmy niemal 1600 ofert na tych platformach. Nasi eksperci dopatrzyli się sytuacji, w których mogło dojść do łamania dobrych praktyk sprzedażowych i niestosowania się do wytycznych unijnych przepisów. Na tej podstawie zwróciliśmy się do UOKiK z prośbą o przeanalizowanie tej kwestii.