Lodówki z piekła rodem. Samsung w ogniu krytyki

Rośnie liczba skarg pod adresem Samsunga oraz sprzedawanych przez firmę lodówek. Według części doniesień korzystanie z nich może zagrażać zdrowiu.

W świecie smartfonów Samsung kojarzy się z produktami klasy premium, niezawodnością i bezpieczeństwem. Jak się jednak okazuje, sprawa wygląda trochę inaczej, jeśli chodzi o sprzęt AGD. Jak donosi USA Today, w przeciągu kilku ostatnich lat odnotowano olbrzymi wzrost liczby skarg konsumenckich skierowanych pod adresem lodówek sprzedawanych przez koreańskiego giganta.

Rekordowa liczba skarg na lodówki firmy Samsung

Redakcja portalu zwraca uwagę, że tylko w lipcu 2022 do amerykańskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich wpłynęło 471 skarg na wadliwe lodówki. Od 2020 roku 3/4 tego typu zgłoszeń dotyczy produktów firmy Samsung.

Wśród problemów przytaczanych w skargach pojawiają się m.in. problemy z działaniem kostkarek do lodu i przecieki. Najpoważniejsze wydają się jednak być zarzuty związane ze zbyt wysoką temperaturą panującą wewnątrz lodówek. To ostatnie ma prowadzić do szybszego psucia się przechowywanych tam produktów, a w efekcie do licznych problemów zdrowotnych.

Agencja prowadzi aktualnie działania wyjaśniające, mające na celu wyjaśnienie, czy przytaczane przez konsumentów problemy rzeczywiście występują oraz mające na celu ustalenie skali problemu. Nie podjęto jeszcze żadnych decyzji związanych z ograniczeniem sprzedaży lodówek firmy Samsung, aczkolwiek w przyszłości tego typu kroki nie są wykluczone.

Wadliwe lodówki - czy mamy się czego obawiać?

Na pocieszenie warto dodać, że opisywana sytuacja dotyczy wyłącznie rynku amerykańskiego oraz sprzedawanych tam produktów. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że sprzedawane w Polsce lodówki wolne są od tego typu problemów.

Źródło zdjęć: The Image Party / Shutterstock.com

Źródło tekstu: USA Today