Maksymalne ceny energii w Polsce. Znamy limity

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o maksymalnych cenach energii. Ta ma uchronić nas przed radykalny wzrostem kosztów. Nowe prawo dotyczy gospodarstw domowych, mikro, małych i średnich firm oraz podmiotów użyteczności publicznej, w tym szkół, placówek kulturalnych, związków wyznaniowych czy też placówek opieki zdrowotnej. Jednocześnie poznaliśmy obowiązujące limity.

Limity energii elektrycznej

Od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 roku obowiązują następujące limity zużycia energii:

2 MWh dla gospodarstw domowych

2,6 MWh dla rodzin z osobą niepełnosprawną

3 MWh dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Do tego obowiązują też ceny maksymalne, obowiązujące po przekroczeniu rocznych limitów. To 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 MWh dla firm i podmiotów użyteczności publicznej. Dzięki temu polski rząd chce nas uchronić przed drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej. Zdaniem Anna Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej, wiceminister klimatu i środowiska, gdyby nie to, to za energię zapłacilibyśmy w przyszłym roku ponad 200 proc. więcej.

