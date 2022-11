Elektrownia jądrowa w Polsce. Znamy szczegóły

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w Polsce zostaną zbudowane aż trzy elektrownie atomowe. Wiemy, gdzie mają powstać i kto je wzniesie.

W Polsce od wielu lat trwa dyskusja na temat budowy pierwszej elektrowni atomowej. Chociaż plany były ambitne, to do tej pory nie ruszyła żadna budowa. To ma się w najbliższej przyszłości zmienić. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powstanie aż trzech elektrowni jądrowych, co pozwoliłoby ustabilizować ceny i dostępność energii w naszym kraju.

Trzy elektrownie atomowe w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że za kilka lat w Polsce powstaną trzy elektrownie atomowe. Nasz kraj ma bazować zarówno na małych reaktorach jądrowych SMR, jak i tych dużych.

W przyszłości za osiem, dziesięć, dwanaście lat będziemy w oparciu o małe reaktory jądrowe SMR-y tzw. i te duże reaktory jądrowe stabilizować ceny energii dostępność energii w Polsce.

- powiedział Mateusz Morawiecki na antenie TVP Info.

Jedna z elektrowni ma powstać przy współpracy z Amerykanami, a konkretnie z Westinghouse, co premier ujawnił już kilka dni temu. Prawdopodobnie powstanie ona w Koninie, w miejscu, gdzie wyczerpują się złoża węgla brunatnego. Poza tym polski rząd w tym samym czasie prowadzi rozmowy z firmami z Francji oraz Korei Południowej, przy tym to ta koreańska ma na ten moment większe szanse na realizację. Polacy są już po rozmowach z Seulem.

Silny sojusz 🇵🇱-🇺🇸 daje gwarancje powodzenia wspólnych inicjatyw. Po ostatnich owocnych rozmowach z @VP K. Harris i @SecGranholm potwierdzamy realizację projektu jądrowego w sprawdzonej i bezpiecznej technologii @WECNuclear. Dziękuję @USAmbPoland za współpracę. Uchwała RM w środę — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 28, 2022

Budowa pierwszego elektrowni ma ruszyć w 2026 roku. Do 2033 ma zostać uruchomiony pierwszy blok o mocy 1-1,6 GW, a kolejne będą powstawać w odstępach 2-3 lat. W sumie ma powstać sześć bloku w trzech różnych elektrowniach, które dostarczą łącznie od 6 do 9 GW. Dzięki temu Polska ma stać się w dużej mierze niezależna energetycznie.

