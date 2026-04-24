Będzie można podróżować PKP Intercity taniej. Już od teraz

PKP Intercity rusza z programem lojalnościowym

Wiele można powiedzieć o PKP Intercity, ale nie można mu zarzucić tego, że nie wykazuje chęci ułatwienia życia, swoim klientom. Program lojalnościowy "Moje IC" jest świetnym przykładem na tego typu działania. Intercity, jak zapowiadało, tak zrobiło. Program miał ruszyć na wiosnę 2026 i oto jest. Podróżni PKP Intercity będą mogą przystąpić do niego już teraz. Wszyscy ci, którzy dołączą w pierwszym miesiącu do programu (czyli do 22 maja), dostaną voucher do Warsa.

Jak działa program lojalnościowy "Moje IC"?

Tu nie ma niespodzianek. Program działa jak większość tego typu programów. Dzięki "Moje IC" za każdy bilet, kupiony przez stronę internetową lub aplikację mobilną przewoźnika, pasażerowie dostają punkty, które mogą wymienić na darmowy bilet na kolejną podróż. Proste? Bardzo. To ewidentny ukłon w stronę wszystkich tych, którzy często korzystają z pociągów IC. A teraz, kiedy wielkimi krokami zbliża się majówka, a zaraz potem okres wakacyjnych wyjazdów, możemy być pewni, że punkty u niektórych podrożujących będą zbierać się wyjątkowo szybko.

Zasada naliczania punktów jest prosta - za każdą wydaną złotówkę dostajemy 4 punkty. Jeśli do tego dodamy jeszcze 500 pkt na start, 250 pkt z okazji urodzin użytkownika i 250 pkt za każdą rocznicę dołaczenie do programu, to trzeba przyznać, że oferta przedstawia się wyjątkowo atrakcyjnie i aż żal nie skorzystać, jeśli się podróżuje.

Program Intercity. Gdzie jest haczyk?

Dla niektórych rozczarowujące może być to, że 1 punkt to 1 grosz. Także trzeba naprawdę dużo podróżować, aby uciułać jakąś sensowną sumę. Punkty są ważne 2 lata, dlatego warto podróżować i zbierać punkty regularnie. PKP Intercity uruchomiło także specjalne narzędzie, które pozwala wyliczyć, jak szybko pasażer uzbiera daną liczbę punktów, w skali roku. Jeśli uzbieramy w ciągu roku 4800 punktów, zostanie nam 48 złotych do wymiany na bilety.