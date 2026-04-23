Tego jeszcze nie grali. Ta myszka ma wbudowany ekran dotykowy

Podświetlenie RGB trafia już nawet do najtańszych sprzętów. Producenci więc dwoją się i troją z nowymi pomysłami, aby wyróżnić się na tle konkurencji.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:15
Amerykański producent Turtle Beach rozszerza swoje portfolio o szereg nowych klawiatur i myszek z serii Command. Firma celuje nie tylko w graczy, ale również streamerów i twórców. Łącznie dostajemy sześć modeli- dwie klawiatury, jeden keypad oraz trzy myszy. Połowa z nich z wbudowanym ekranem dotykowym, który jest w pełni konfigurowalny.

Sugerowana cena jest wysoka - to około 679 złotych

Najciekawiej prezentuje się Turtle Beach MC7, czyli bezprzewodowy gryzoń o wymiarach 127,7 x 85,3 x 45,9 mm oraz masie 135 g. Oferuje on siedem przycisków i rolkę 4D. Sercem urządzenia został sensor optyczny o rozdzielczości 30 000 DPI oraz prędkości śledzenia 750 IPS, a zastosowane przełączniki mają żywotność do 150 milionów kliknięć.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Mysz TRUST Ozaa Biały
Mysz TRUST Ozaa Biały
0 zł
131.02 zł - najniższa cena
Kup teraz 131.02 zł
Podkładka TRACER GameZone Hexy1 RGB
Podkładka TRACER GameZone Hexy1 RGB
0 zł
50.91 zł - najniższa cena
Kup teraz 50.91 zł
Podkładka ENDORFY Crystal Blue XL
Podkładka ENDORFY Crystal Blue XL
0 zł
99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99 zł
Do wyboru są trzy tryby łączności - odbiornik 2,4 GHz, Bluetooth oraz przewód USB, a częstotliwość raportowania to nawet 8000 Hz. Myszka korzysta z wymiennych akumulatorów 1000 mAh (2 w zestawie), chociaż czas pracy nie robi wrażenia - do 15 godzin z wyłączonym podświetleniem.

Oczywiście największym wyróżnikiem jest kolorowy, 2,25-calowy ekran dotykowy Command Touch Display znajdujący się pod kciukiem. Umożliwia on sterowanie czułością, profilami, makrami, aplikacjami oraz programem OBS, wykorzystywanym przez streamerów i youtuberów. Całość kompatybilna z systemami Windows 10 i Windows 11.

Przedsprzedaż już ruszyła. Turtle Beach MC7 wyceniono w Europie na 159,99 euro, czyli około 679 złotych. Mowa więc o najwyższym segmencie, gdzie konkurencja jest zażarta, a firmy jak Razer oferują lepsze parametry. Nikt chyba jednak nie serwował jeszcze ekranu.

gaming myszka bezprzewodowa myszka dla graczy bezprzewodowa myszka dla graczy Turtle Beach
Źródła zdjęć: Turtle Beach
Źródła tekstu: Turtle Beach, oprac. własne