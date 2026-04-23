Tego jeszcze nie grali. Ta myszka ma wbudowany ekran dotykowy

Amerykański producent Turtle Beach rozszerza swoje portfolio o szereg nowych klawiatur i myszek z serii Command. Firma celuje nie tylko w graczy, ale również streamerów i twórców. Łącznie dostajemy sześć modeli- dwie klawiatury, jeden keypad oraz trzy myszy. Połowa z nich z wbudowanym ekranem dotykowym, który jest w pełni konfigurowalny.

Sugerowana cena jest wysoka - to około 679 złotych

Najciekawiej prezentuje się Turtle Beach MC7, czyli bezprzewodowy gryzoń o wymiarach 127,7 x 85,3 x 45,9 mm oraz masie 135 g. Oferuje on siedem przycisków i rolkę 4D. Sercem urządzenia został sensor optyczny o rozdzielczości 30 000 DPI oraz prędkości śledzenia 750 IPS, a zastosowane przełączniki mają żywotność do 150 milionów kliknięć.

Do wyboru są trzy tryby łączności - odbiornik 2,4 GHz, Bluetooth oraz przewód USB, a częstotliwość raportowania to nawet 8000 Hz. Myszka korzysta z wymiennych akumulatorów 1000 mAh (2 w zestawie), chociaż czas pracy nie robi wrażenia - do 15 godzin z wyłączonym podświetleniem.

Oczywiście największym wyróżnikiem jest kolorowy, 2,25-calowy ekran dotykowy Command Touch Display znajdujący się pod kciukiem. Umożliwia on sterowanie czułością, profilami, makrami, aplikacjami oraz programem OBS, wykorzystywanym przez streamerów i youtuberów. Całość kompatybilna z systemami Windows 10 i Windows 11.