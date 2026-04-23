Sprzęt

Creative rozpieszcza audiofilów i graczy. Hit powraca w nowej odsłonie

Ceniony przez audiofilów i graczy Sound BlasterX G6 powraca w nowej wersji wyposażonej w złącze USB-C. To dobra wiadomość dla użytkowników smartfonów i mobilnego sprzętu audio.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Firma Creative zaprezentowała nową odsłonę DAC/AMP-a Sound BlasterX G6, czyli modelu, który kilka lat temu zdobył sporą popularność wśród miłośników najlepszego brzmienia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Choć pod względem architektury audio nowa rewizja nie różni się od debiutującego w 2018 roku oryginału, zmiana interfejsu z wysłużonego micro-USB na USB-C rozwiązuje największą bolączkę poprzednika. Klasyczne porty micro-USB w starszym wariancie dostarczały zaledwie od 100 do 500 mA, przez co smartfony często nie były w stanie odpowiednio zasilić układu. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Wzmacniacz słuchawkowy FIIO K11 R2R Srebrny
Advertisement
Nowy standard gwarantuje prąd o natężeniu do 1,5 A, a nawet wyższy przy wykorzystaniu protokołu Power Delivery. Przekłada się to na znacznie lepszą stabilność napięcia magistrali i mniejsze spadki przy obciążeniu dynamicznym, co pozwala w pełni rozwinąć skrzydła wbudowanemu podwójnemu wzmacniaczowi podczas pracy ze sprzętem mobilnym.

Audiofilska specyfikacja bez kompromisów

Producent nie zdecydował się na modyfikację komponentów audio, pozostawiając sprawdzone i cenione podzespoły na swoim miejscu. Sercem modelu Sound BlasterX G6 USB-C pozostaje 32-bitowy przetwornik DAC pracujący z częstotliwością próbkowania 384 kHz, który oferuje zakres dynamiki na poziomie 130 dB.

Za napędzenie zestawów słuchawkowych odpowiada zaprojektowany przez Creative podwójny wzmacniacz Xamp, który wzmacnia lewy i prawy kanał całkowicie osobno, gwarantując separację sygnału. Dzięki niskiej impedancji wyjściowej wynoszącej zaledwie 1 om, układ bez problemu wysteruje zarówno 16-omowe IEM-y, jak i potężne słuchawki studyjne o impedancji sięgającej 600 omów. To wszystko odbywa się przy zachowaniu minimalnych zniekształceń harmonicznych THD+N rzędu 0,0002%.

Karta dźwiękowa pod graczy

Sound BlasterX G6 USB-C jest też kartą dźwiękową dla graczy. Urządzenie oferuje sprzętowe dekodowanie Dolby Digital oraz zaawansowaną wirtualizację dźwięku przestrzennego w formatach 5.1 i 7.1. Na pokładzie nie zabrakło znanych technologii producenta, takich jak poprawiający pozycjonowanie wrogów Scout Mode oraz funkcja GameVoice Mix, która pozwala za pomocą pokrętła płynnie balansować proporcjami między głośnością gry a czatem głosowym. Dodatkowo sprzęt wyposażono w funkcję aktywnej redukcji szumów otoczenia dla mikrofonu.

Sound BlasterX G6 USB-C ma bogaty zestaw złączy: wejścia i wyjścia liniowe, gniazda optyczne mini TOSLINK oraz port USB-C. Sprzęt współpracuje z komputerami Windows i macOS, konsolami PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch, a także z tabletami i smartfonami. 

Ten kompaktowy, ważący zaledwie 144 gramy przetwornik trafił już na polski rynek, a jego sugerowaną cenę ustalono na 549 złotych. Na początek Sound BlasterX G6 USB-C dostępny jest w sieci Komputronik.

Image
telepolis
Sound BlasterX G6 USB-C Sound BlasterX G6 Sound BlasterX
Źródła zdjęć: Creative