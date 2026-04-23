Creative rozpieszcza audiofilów i graczy. Hit powraca w nowej odsłonie
Ceniony przez audiofilów i graczy Sound BlasterX G6 powraca w nowej wersji wyposażonej w złącze USB-C. To dobra wiadomość dla użytkowników smartfonów i mobilnego sprzętu audio.
Firma Creative zaprezentowała nową odsłonę DAC/AMP-a Sound BlasterX G6, czyli modelu, który kilka lat temu zdobył sporą popularność wśród miłośników najlepszego brzmienia.
Choć pod względem architektury audio nowa rewizja nie różni się od debiutującego w 2018 roku oryginału, zmiana interfejsu z wysłużonego micro-USB na USB-C rozwiązuje największą bolączkę poprzednika. Klasyczne porty micro-USB w starszym wariancie dostarczały zaledwie od 100 do 500 mA, przez co smartfony często nie były w stanie odpowiednio zasilić układu.
Nowy standard gwarantuje prąd o natężeniu do 1,5 A, a nawet wyższy przy wykorzystaniu protokołu Power Delivery. Przekłada się to na znacznie lepszą stabilność napięcia magistrali i mniejsze spadki przy obciążeniu dynamicznym, co pozwala w pełni rozwinąć skrzydła wbudowanemu podwójnemu wzmacniaczowi podczas pracy ze sprzętem mobilnym.
Audiofilska specyfikacja bez kompromisów
Producent nie zdecydował się na modyfikację komponentów audio, pozostawiając sprawdzone i cenione podzespoły na swoim miejscu. Sercem modelu Sound BlasterX G6 USB-C pozostaje 32-bitowy przetwornik DAC pracujący z częstotliwością próbkowania 384 kHz, który oferuje zakres dynamiki na poziomie 130 dB.
Za napędzenie zestawów słuchawkowych odpowiada zaprojektowany przez Creative podwójny wzmacniacz Xamp, który wzmacnia lewy i prawy kanał całkowicie osobno, gwarantując separację sygnału. Dzięki niskiej impedancji wyjściowej wynoszącej zaledwie 1 om, układ bez problemu wysteruje zarówno 16-omowe IEM-y, jak i potężne słuchawki studyjne o impedancji sięgającej 600 omów. To wszystko odbywa się przy zachowaniu minimalnych zniekształceń harmonicznych THD+N rzędu 0,0002%.
Karta dźwiękowa pod graczy
Sound BlasterX G6 USB-C jest też kartą dźwiękową dla graczy. Urządzenie oferuje sprzętowe dekodowanie Dolby Digital oraz zaawansowaną wirtualizację dźwięku przestrzennego w formatach 5.1 i 7.1. Na pokładzie nie zabrakło znanych technologii producenta, takich jak poprawiający pozycjonowanie wrogów Scout Mode oraz funkcja GameVoice Mix, która pozwala za pomocą pokrętła płynnie balansować proporcjami między głośnością gry a czatem głosowym. Dodatkowo sprzęt wyposażono w funkcję aktywnej redukcji szumów otoczenia dla mikrofonu.
Sound BlasterX G6 USB-C ma bogaty zestaw złączy: wejścia i wyjścia liniowe, gniazda optyczne mini TOSLINK oraz port USB-C. Sprzęt współpracuje z komputerami Windows i macOS, konsolami PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch, a także z tabletami i smartfonami.
Ten kompaktowy, ważący zaledwie 144 gramy przetwornik trafił już na polski rynek, a jego sugerowaną cenę ustalono na 549 złotych. Na początek Sound BlasterX G6 USB-C dostępny jest w sieci Komputronik.