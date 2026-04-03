Rząd chce zmiany prawa. Znajdą cię w domu

Czyżby rząd chciał ułatwić nam życie i skończyć z nudną biurokracją? Właśnie trwają prace nad nowelizacją przepisów, które sprawią, że paszport będzie można odebrać we własnym domu. Brzmi to nieralnie? Oto, jakie zmiany są planowane w tej kwestii i na ile będą nam w stanie ułatwić życie.  

ANNA KOPEć (ANNAKO) 03 KWI 2026
Wyrobienie paszportu. Koniec kolejek w urzędzie?

Gazeta Prawna słusznie tłumaczy, że nowa usługa ma na celu ograniczenie wizyt w urzędach do absolutnego minimum. Rząd na swojej stronie, potrzebę zmian, uzasadnia usprawnieniem procesu wydawania tego rodzaju dokumentu. A bardziej na chłopski rozum - rząd chce wyeliminować drugi krok w wyrabianiu paszportu, czyli jego osobisty odbiór w punkcie

Paszport - dlaczego nie można go wyrobić online?

Jeśli chodzi o ten rodzaj dokumentu, to jest on na tyle specyficzny, że nie można go załatwić w 100 procentach online. Wymaga on dwukrotnego stawiennictwa się w urzędzie. I mimo postępującej cyfryzacji, nie zanosi się, aby była możliwa redukcja pierwszego kroku w najbliższym czasie. Chodzi głównie o to, że urzędnik musi pobrać od ubiegającego się o ten dokument, dane biometryczne takie, jak odciski palców i odręczny podpis. A tego typu danych nie da się ot, tak po prostu, wysłać przez internet. 

Pobieranie odcisków palców wymaga osobnej procedury - każdy, kto ubiegał się o paszport wie, że muszą one zostać pobrane w obecności urzędnika, za pomocą specjalnego czytnika. Co do podpisu, to jest on składany na tablecie graficznym, w punkcie paszportowym. 

Nowe przepisy - co się dokładnie zmieni?

Nowe przepisy, nad którymi pracuje obecnie rząd, eliminowałyby jednak krok drugi. Osoba ubiegająca się o tego typu dokument nie musiałaby stawić się w urzędzie po jego odbiór. Paszport zostałby dostarczony przez Pocztę Polską, prosto do domu. 

Oczywiście, przesyłki tego typu byłyby odpowiednio zabezpieczone, a usługa będzie dostępna jedynie na terenie Polski. 

MSWiA już od jakiegoś czasu planuje także zmiany w nowych paszportach Polaków. Będą one dotyczyły nie tylko zmiany szaty graficznej, ale także zabezpieczeń

Źródła zdjęć: Grabowski Foto / Shutterstock
Źródła tekstu: gov.pl, Gazeta Prawna, MSWiA