Masz Xiaomi? Zobacz, kiedy dostaniesz Androida 16 i HyperOS 3

Xiaomi oficjalnie potwierdziło harmonogram aktualizacji urządzeń Xiaomi, Redmi i POCO do Androida 16 z nową wersją swojej nakładki HyperOS 3. Co ważne, chodzi o dystrybucję globalną, a nie tylko rynek chiński. Co prawda Xiaomi nie wskazuje konkretnych regionów świata czy krajów, gdzie nowy system trafi w pierwszej kolejności, ale z zapowiedzi wynika, że nie będzie większych ograniczeń. Pierwsze urządzenia otrzymają aktualizację już w październiku 2025 roku, a cały proces potrwa do marca 2026 roku.

Nowy HyperOS 3 przynosi m.in. przeprojektowany ekran główny, system powiadomień Hyper Island, funkcję Touch to Share, ulepszoną prywatność oraz nowe narzędzia AI do pisania, nagrywania i wyszukiwania. Dodano też nowe opcje współpracy z urządzeniami Apple oraz dynamiczne tapety i kinowy ekran blokady. Użytkownicy mogą także liczyć na lepszą kontrolę prywatności i szereg nowych funkcji ułatwiających pracę na kilku urządzeniach jednocześnie.

Poza smartfonami i tabletami HyperOS 3 otrzymają też smart zegarki i opaski. W ich przypadku jest to okrojona wersja systemu dla elektroniki noszonej. Poniżej pełna lista urządzeń objętych aktualizacją według oficjalnego harmonogramu Xiaomi:

Październik / listopad 2025:

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi MIX Flip

REDMI Note 14 Pro+ 5G

REDMI Note 14 Pro 5G

REDMI Note 14 Pro

REDMI Note 14

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7 Pro

POCO X7

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Watch S4 41mm

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition

Xiaomi Smart Band 10

Listopad / grudzień 2025:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

REDMI Note 13 Pro

REDMI 15

REDMI 14C

REDMI 13

REDMI 13x

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6 Pro

POCO M6

POCO C75

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

REDMI Pad 2 Pro 5G

REDMI Pad 2 Pro

REDMI Pad 2 4G

REDMI Pad 2

Grudzień 2025 - marzec 2026:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO X6

POCO M7 Pro 5G

POCO C85

REDMI Note 14 5G

REDMI Note 145

REDMI Note 13 Pro+ 5G

REDMI Note 13 Pro 5G

REDMI Note 13 5G

REDMI 15 5G

REDMI 15C 5G

REDMI 15C

REDMI Pad Pro 5G

REDMI Pad Pro

REDMI Pad SE 8.7 4G

REDMI Pad SE 8.7

POCO Pad