Masz Xiaomi? Zobacz, kiedy dostaniesz Androida 16 i HyperOS 3
Xiaomi sypnęło ostatnio kilkoma nowościami sprzętowymi, ale równie ważna była premiera HyperOS 3, bazującego na Androidzie 16. Nowy system znalazł się w serii Xiaomi 17, a;e co ze starszymi telefonami? Producent podał nowy harmonogram aktualizacji.
Xiaomi oficjalnie potwierdziło harmonogram aktualizacji urządzeń Xiaomi, Redmi i POCO do Androida 16 z nową wersją swojej nakładki HyperOS 3. Co ważne, chodzi o dystrybucję globalną, a nie tylko rynek chiński. Co prawda Xiaomi nie wskazuje konkretnych regionów świata czy krajów, gdzie nowy system trafi w pierwszej kolejności, ale z zapowiedzi wynika, że nie będzie większych ograniczeń. Pierwsze urządzenia otrzymają aktualizację już w październiku 2025 roku, a cały proces potrwa do marca 2026 roku.
Nowy HyperOS 3 przynosi m.in. przeprojektowany ekran główny, system powiadomień Hyper Island, funkcję Touch to Share, ulepszoną prywatność oraz nowe narzędzia AI do pisania, nagrywania i wyszukiwania. Dodano też nowe opcje współpracy z urządzeniami Apple oraz dynamiczne tapety i kinowy ekran blokady. Użytkownicy mogą także liczyć na lepszą kontrolę prywatności i szereg nowych funkcji ułatwiających pracę na kilku urządzeniach jednocześnie.
Poza smartfonami i tabletami HyperOS 3 otrzymają też smart zegarki i opaski. W ich przypadku jest to okrojona wersja systemu dla elektroniki noszonej. Poniżej pełna lista urządzeń objętych aktualizacją według oficjalnego harmonogramu Xiaomi:
Październik / listopad 2025:
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi MIX Flip
- REDMI Note 14 Pro+ 5G
- REDMI Note 14 Pro 5G
- REDMI Note 14 Pro
- REDMI Note 14
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7 Pro
- POCO X7
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Watch S4 41mm
- Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
- Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
- Xiaomi Smart Band 10
Listopad / grudzień 2025:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- REDMI Note 13 Pro
- REDMI 15
- REDMI 14C
- REDMI 13
- REDMI 13x
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO X6 Pro
- POCO M7
- POCO M6 Pro
- POCO M6
- POCO C75
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- REDMI Pad 2 Pro 5G
- REDMI Pad 2 Pro
- REDMI Pad 2 4G
- REDMI Pad 2
Grudzień 2025 - marzec 2026:
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T Pro
- POCO F5 Pro
- POCO F5
- POCO X6
- POCO M7 Pro 5G
- POCO C85
- REDMI Note 14 5G
- REDMI Note 145
- REDMI Note 13 Pro+ 5G
- REDMI Note 13 Pro 5G
- REDMI Note 13 5G
- REDMI 15 5G
- REDMI 15C 5G
- REDMI 15C
- REDMI Pad Pro 5G
- REDMI Pad Pro
- REDMI Pad SE 8.7 4G
- REDMI Pad SE 8.7
- POCO Pad
Jak widać, Xiaomi podało mocno przybliżone terminy, dodatkowo trzeba też brać pod uwagę, że aktualizacje dla danego modelu mogą spływać w różnych terminach i nie we wszystkich krajach pojawią się tego samego dnia.