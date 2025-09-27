Oprogramowanie

Masz Xiaomi? Zobacz, kiedy dostaniesz Androida 16 i HyperOS 3

Xiaomi sypnęło ostatnio kilkoma nowościami sprzętowymi, ale równie ważna była premiera HyperOS 3, bazującego na Androidzie 16. Nowy system znalazł się w serii Xiaomi 17, a;e co ze starszymi telefonami? Producent podał nowy harmonogram aktualizacji.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10:29
Masz Xiaomi? Zobacz, kiedy dostaniesz Androida 16 i HyperOS 3

Xiaomi oficjalnie potwierdziło harmonogram aktualizacji urządzeń Xiaomi, Redmi i POCO do Androida 16 z nową wersją swojej nakładki HyperOS 3. Co ważne, chodzi o dystrybucję globalną, a nie tylko rynek chiński. Co prawda Xiaomi nie wskazuje konkretnych regionów świata czy krajów, gdzie nowy system trafi w pierwszej kolejności, ale z zapowiedzi wynika, że nie będzie większych ograniczeń. Pierwsze urządzenia otrzymają aktualizację już w październiku 2025 roku, a cały proces potrwa do marca 2026 roku. 

Nowy HyperOS 3 przynosi m.in. przeprojektowany ekran główny, system powiadomień Hyper Island, funkcję Touch to Share, ulepszoną prywatność oraz nowe narzędzia AI do pisania, nagrywania i wyszukiwania. Dodano też nowe opcje współpracy z urządzeniami Apple oraz dynamiczne tapety i kinowy ekran blokady. Użytkownicy mogą także liczyć na lepszą kontrolę prywatności i szereg nowych funkcji ułatwiających pracę na kilku urządzeniach jednocześnie.

Poza smartfonami i tabletami HyperOS 3 otrzymają też smart zegarki i opaski.

Poza smartfonami i tabletami HyperOS 3 otrzymają też smart zegarki i opaski. W ich przypadku jest to okrojona wersja systemu dla elektroniki noszonej.  Poniżej pełna lista urządzeń objętych aktualizacją według oficjalnego harmonogramu Xiaomi:

Październik / listopad 2025:

  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi MIX Flip
  • REDMI Note 14 Pro+ 5G
  • REDMI Note 14 Pro 5G
  • REDMI Note 14 Pro
  • REDMI Note 14
  • POCO F7 Ultra
  • POCO F7 Pro
  • POCO F7
  • POCO X7 Pro Iron Man Edition
  • POCO X7 Pro
  • POCO X7
  • Xiaomi Pad Mini
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Watch S4 41mm
  • Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
  • Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
  • Xiaomi Smart Band 10

Listopad / grudzień 2025:

  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14T
  • REDMI Note 13 Pro
  • REDMI 15
  • REDMI 14C
  • REDMI 13
  • REDMI 13x
  • POCO F6 Pro
  • POCO F6
  • POCO X6 Pro
  • POCO M7
  • POCO M6 Pro
  • POCO M6
  • POCO C75
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • REDMI Pad 2 Pro 5G
  • REDMI Pad 2 Pro
  • REDMI Pad 2 4G
  • REDMI Pad 2

Grudzień 2025 - marzec 2026:

  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12T Pro
  • POCO F5 Pro
  • POCO F5
  • POCO X6
  • POCO M7 Pro 5G
  • POCO C85
  • REDMI Note 14 5G
  • REDMI Note 145
  • REDMI Note 13 Pro+ 5G
  • REDMI Note 13 Pro 5G
  • REDMI Note 13 5G
  • REDMI 15 5G
  • REDMI 15C 5G
  • REDMI 15C
  • REDMI Pad Pro 5G
  • REDMI Pad Pro
  • REDMI Pad SE 8.7 4G
  • REDMI Pad SE 8.7
  • POCO Pad

Jak widać, Xiaomi podało mocno przybliżone terminy, dodatkowo trzeba też brać pod uwagę, że aktualizacje dla danego modelu mogą spływać w różnych terminach i nie we wszystkich krajach pojawią się tego samego dnia.

Zobacz: Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max już są. Konkurencja tego nie przeskoczy
Zobacz: Xiaomi 17 – kompaktowy mocarz z czterema aparatami 50 Mpix

Image
