Microsoft mówi wprost. Odinstaluj ostatnią aktualizację Windowsa 11

Aktualizacja została wydana 13 stycznia 2026 roku i jest oznaczona symbolem KB5074109. Z doniesień użytkowników wynika, że powoduje liczne problemy, między innymi zawieszanie się Outlooka Classic, awarie innych aplikacji, a także wyświetlanie czarnego ekranu. W związku z tym nawet Microsoft zaleca usunięcie poprawki.

Usuń aktualizację Windowsa 11

Jako tymczasowe obejścia Microsoft sugeruje przejście na wersję webową poczty zamiast aplikacji desktopowej Outlook lub przeniesienie plików PST poza foldery synchronizowane z OneDrive.

Jeśli to nie pomoże, zalecane jest całkowite cofnięcie aktualizacji. Jednocześnie firma z Redmond ostrzega, że może to narazić system na ponad 100 wcześniej załatanych luk bezpieczeństwa.

Aby usunąć problematyczny pakiet, wystarczy wejść w Ustawienia > Windows Update > Historia aktualizacji > Odinstaluj aktualizacje, odnaleźć KB5074109, potwierdzić usunięcie i zrestartować komputer. Warto też wstrzymać aktualizacje na tydzień, by uniknąć automatycznego ponownego zainstalowania.