Oprogramowanie

Intel wyczaruje FPS w grach z powietrza. Tak, to możliwe

Niebiescy najwyraźniej zainspirowali się Zielonymi. Już niedługo posiadacze kart graficznych Intel ARC zyskają opcję na zwiększenie klatkażu.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:07
0
W sterownikach Intel ARC odkryto nowy kod, który może wskazywać na prace nad odpowiedzią firmy na technologię NVIDIA MFG. Rozwiązanie to, zaprezentowane w zeszłym roku i powiązane z serią GeForce RTX 5000, pozwala na wstawianie nawet trzech interpolowanych klatek generowanych z jednej wyrenderowanej, co zapewnia jeszcze płynniejszą rozgrywkę poprzez oferowanie wysokiego FPS.

Jeśli doniesienia okażą się prawdą, to AMD pozostanie w tyle

Pomimo spekulacji, jakie wywołała ostatnia inwestycja NVIDII w wysokości 5 miliardów dolarów w Intela i zapowiedź wspólnej pracy nad układami łączącymi GeForce RTX z CPU, Niebiescy zapewniają, że rodzina ARC wciąż pozostaje w produkcji, a jej najnowsza architektura Battlemage wraz z potencjalną kartą B770 jest nadal rozwijana.

Połączenie premiery Intel ARC B770 z technologią XeSS MFG mogłoby nadać Amerykanom wiatru w żagle w rywalizacji zarówno z NVIDIĄ, jak i AMD. Zwłaszcza gdy Zieloni i Czerwoni zdają się ignorować niski segment cenowy, oferując niezbyt atrakcyjne układy z małą pamięcią VRAM. Oprócz tego AMD nadal nie posiada odpowiednika technologii NVIDIA MFG.

Oczywiście nie wiemy na jakim etapie są prace i kiedy dokładnie technologia trafi na rynek. Co więcej MFG nie jest rozwiązaniem idealnym i ma swoje wady. Mowa głównie o dodatkowym opóźnieniu (tym samym najlepiej sprawdza się w grach jednoosobowych) oraz fakcie, że potrzebujemy odpowiedni FPS na start - z pustego i Salomon nie naleje.

telepolis
Zródła zdjęć: Intel, Reddit / OrganicBird587
Źródła tekstu: Reddit, Tom's Hardware, oprac. własne