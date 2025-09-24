Intel wyczaruje FPS w grach z powietrza. Tak, to możliwe

W sterownikach Intel ARC odkryto nowy kod, który może wskazywać na prace nad odpowiedzią firmy na technologię NVIDIA MFG. Rozwiązanie to, zaprezentowane w zeszłym roku i powiązane z serią GeForce RTX 5000, pozwala na wstawianie nawet trzech interpolowanych klatek generowanych z jednej wyrenderowanej, co zapewnia jeszcze płynniejszą rozgrywkę poprzez oferowanie wysokiego FPS.

Jeśli doniesienia okażą się prawdą, to AMD pozostanie w tyle

Pomimo spekulacji, jakie wywołała ostatnia inwestycja NVIDII w wysokości 5 miliardów dolarów w Intela i zapowiedź wspólnej pracy nad układami łączącymi GeForce RTX z CPU, Niebiescy zapewniają, że rodzina ARC wciąż pozostaje w produkcji, a jej najnowsza architektura Battlemage wraz z potencjalną kartą B770 jest nadal rozwijana.

Połączenie premiery Intel ARC B770 z technologią XeSS MFG mogłoby nadać Amerykanom wiatru w żagle w rywalizacji zarówno z NVIDIĄ, jak i AMD. Zwłaszcza gdy Zieloni i Czerwoni zdają się ignorować niski segment cenowy, oferując niezbyt atrakcyjne układy z małą pamięcią VRAM. Oprócz tego AMD nadal nie posiada odpowiednika technologii NVIDIA MFG.