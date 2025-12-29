Bezpieczeństwo

Dzwonią i przedstawiają się w taki sposób. Zablokuj od razu

Policjanci zaobserwowali zmasowany atak oszustów, podających się za prokuratorów. Mieszkańcy powiatu ostrowieckiego, zaledwie w jeden weekend, stracili bardzo dużo pieniędzy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:18
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Dzwonią i przedstawiają się w taki sposób. Zablokuj od razu

Mieszkańcy odbierają taki telefon i tracą pieniądze

W samą ubiegłą sobotę, mieszkaniec powiatu ostrowieckiego stracił 180 tysięcy złotych, tylko dlatego, że uwierzył, że rozmawia z prokuratorem. Podobna historia przydarzyła się innej mieszkance, która powierzyła oszustowi, który się w taki sam sposób przedstawił, oszczędności życia w wysokości 100 tysięcy. Policjanci apelują - nie dajcie się oszukać. 

Dalsza część tekstu pod wideo

W obu przypadkach, przestępny zastosowali bardzo podobny schemat działania. Zarówno do mężczyzny, jak i kobiety, zadzwonił ktoś podający się za prokuratora. Oszust twierdził, że córka mężczyzny miała wypadek i pilnie potrzebne są pieniądze, aby "załatwić sprawę". Podobnie rzecz się miała ze wspomnianą mieszkanką powiatu, która po rozmowie telefonicznej z prokuratorem, przekazała mu 100 tysięcy złotych. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 512GB 6.3" 120Hz Kosmiczny pomarańcz
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 512GB 6.3" 120Hz Kosmiczny pomarańcz
0 zł
6799 zł - najniższa cena
Kup teraz 6799 zł
Smartfon VIVO V50 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Fioletowy
Smartfon VIVO V50 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Fioletowy
0 zł
2299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Kosmiczny pomarańcz
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Kosmiczny pomarańcz
0 zł
7299 zł - najniższa cena
Kup teraz 7299 zł
Advertisement

"Prokuratorzy nigdy nie proszą o takie rzeczy"

Policjanci przypominają, że prokuratorzy, podobnie jak policjanci, lekarze i pracownicy banku, nigdy nie proszą o przekazywanie im jakikolwiek kwot pieniędzy, ani nie proponują przelewania środków na żadne konta techniczne. 

W momencie, kiedy rozmówca usłyszy tego typu historię oraz prośbę (o pieniądze lub szybki przelew) powinien być pewny, że rozmawia z oszustem. W takim przypadku należy jak najszybciej się rozłączyć i następnie, samodzielnie skontaktować z osobą, na którą powołują się oszuści. W przypadku pracownika banku, najlepiej samemu skontaktować się z placówką i zapytać, czy faktycznie występuje dany problem. 

Image
telepolis
oszustwo telefoniczne oszustwo na prokuratora telefon oszustwo oszustwo na przelew
Zródła zdjęć: guteksk7 / Shutterstock
Źródła tekstu: echodnia.eu, policja.pl