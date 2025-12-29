Dzwonią i przedstawiają się w taki sposób. Zablokuj od razu

Mieszkańcy odbierają taki telefon i tracą pieniądze

W samą ubiegłą sobotę, mieszkaniec powiatu ostrowieckiego stracił 180 tysięcy złotych, tylko dlatego, że uwierzył, że rozmawia z prokuratorem. Podobna historia przydarzyła się innej mieszkance, która powierzyła oszustowi, który się w taki sam sposób przedstawił, oszczędności życia w wysokości 100 tysięcy. Policjanci apelują - nie dajcie się oszukać.

W obu przypadkach, przestępny zastosowali bardzo podobny schemat działania. Zarówno do mężczyzny, jak i kobiety, zadzwonił ktoś podający się za prokuratora. Oszust twierdził, że córka mężczyzny miała wypadek i pilnie potrzebne są pieniądze, aby "załatwić sprawę". Podobnie rzecz się miała ze wspomnianą mieszkanką powiatu, która po rozmowie telefonicznej z prokuratorem, przekazała mu 100 tysięcy złotych.

"Prokuratorzy nigdy nie proszą o takie rzeczy"

Policjanci przypominają, że prokuratorzy, podobnie jak policjanci, lekarze i pracownicy banku, nigdy nie proszą o przekazywanie im jakikolwiek kwot pieniędzy, ani nie proponują przelewania środków na żadne konta techniczne.