Szkolenie humanoidalnego robota bywa ryzykowne. Wiralowy film

Nie da się zaprzeczyć, że w ostatnim czasie, roboty humanoidalne poczyniły gigantyczne postępy. A to dopiero początek - wszyscy oczekują jeszcze więcej od tych zaawansowanych maszyn. Dlatego też, są one masowo szkolone, a proces ten może przybierać różne formy. Jedną z najczęściej stosowanych jest teleoperacja, w ramach której operator nosi specjalny kombinezon do przechwytywania ruchu lub używa kontrolerów do wykonywania niektórych zadań. Zadaniem robota jest naśladowanie określonych ruchów w czasie rzeczywistym.

Ta metoda szkoleniowa wymaga uwagi

Cały ten proces generuje dane, które są wykorzystywane w algorytmach uczenia się przez naśladowanie, umożliwiając robotowi nabycie nowych umiejętności autonomicznych. Jednak, jak się okazuje teleoperacja niesie ze sobą pewne ryzyko, szczególnie w momencie, kiedy zbytnio zbliżymy się do uczącego się robota.

Wiralowy film z kopiącym robotem

11-sekundowy film, pokazujący robota G1 firmy Unitree jest na to dobrym dowodem. Pokazuje on, że nauka sztuk walki na niewielkiej przestrzeni może skończyć się nieoczekiwanym zwrotem akcji.