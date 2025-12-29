Chiny uznały za niebezpieczne, w Polsce wciąż można
Charakterystyczne, chowane, klamki w samochodach marki Tesla w Chinach nie przejdą. I to już od stycznia 2027 roku. Ponieważ sprawa staje się coraz głośniejsza, amerykańscy regulatorzy również się przyjrzą tej kwestii nieco dokładniej.
Wiele hałasu o klamki — o co chodzi?
Chowane klamki, spopularyzowane przez Teslę, są obecnie dostępne w wielu pojazdach elektrycznych. Jednak, jeśli firma będzie chciała rozwinąć swoje skrzydła w Chinach, musi liczyć się z dostosowaniem swojego projektu pojazdu do obsługi klamek w tym kraju.
Rok na zmianę systemu montowania klamek
Jak podają źródła cytowane przez Mashable, zgodnie z projektem nowych przepisów chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych, wszystkie pojazdy w tym kraju (o masie poniżej 3,5 tony) muszą być wyposażone w wewnętrzne i zewnętrzne klamki z systemem awaryjnego otwierania. Regulacje te skutecznie zakażą stosowania chowanych klamek w nowych samochodach elektrycznych, które będą wprowadzane na rynek w Chinach. Zakaz ten ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.
Nawet nie trzeba było jakoś szczególnie się wysilać, aby udowodnić, że chowane klamki elektryczne stanowią często zagrożenie dla bezpieczeństwa jeżdżących. Wystarczy powołać się na niedawną analizę Bloomberga, która powiązała nieotwierające się drzwi Tesli z 15 śmiertelnymi wypadkami samochodowymi. I choć wiele pojazdów ma mechanizmy zwalniające, w wielu przypadkach, właściciele nie umieli ich znaleźć i użyć w momencie zagrożenia.
Zakaz obejmie wszystkie firmy produkujące elektryczne pojazdy, jednak eksperci twierdzą, że żadna z nich nie odczuje tego tak boleśnie jak Tesla, w której każdy model jest wyposażony w chowane klamki.
Problemy Tesli odnośnie do klamek, może nie skończyć się na Chinach. Amerykańskie organy regulacyjne także wzięły pod lupę kwestie bezpieczeństwa, związane z tego typu klamkami. Głównie dlatego, że właściciele zgłaszają, że czasem nie mogą wejść, ani wyjść ze swoich pojazdów z powodu utraty zasilania z akumulatora. Bywa, że zmuszeni są stłuc szybę, aby opuścić pojazd.