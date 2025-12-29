Smartfon kupuj teraz. Szykują się rekordowe podwyżki

Rynek nowych technologii mierzy się aktualnie z poważnym wyzwaniem, jakim jest rosnąca cena pamięci RAM. Wszyscy szykują się na utrudnienia, a przede wszystkim wyższe ceny smartfonów, laptopów, tabletów i komputerów. Jednak wiele osób chyba nie zdaje sobie sprawy, jak duże będą to podwyżki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rekordowe podwyżki elektroniki

Analitycy rynkowi przewidują, że w 2026 roku czekają nas drastyczne podwyżki cen elektroniki. Będzie to spowodowane przede wszystkim pamięciami RAM. Co gorsze, ma to być najwyższy wzrost cen za smartfony i komputery od 26 lat. Jakby tego było mało, to 2026 rok ma być zaledwie początkiem. Podwyżki będą trwały aż do 2027 roku.

Doniesienia z największych firm już teraz pokazują, jak wielkim problemem jest brak pamięci RAM. Google miał zwolnić pracownika, któremu nie udało się zabezpieczyć odpowiednich dostaw na przyszłość. Firma jednocześnie szuka ekspertów, którzy pomogą jej rozwiązać ten problem. Z kolei Samsung twardo negocjuje z dostawcami, ale sytuacja jest trudna.