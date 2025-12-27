Podwyżki, opóźnienia i słaba dostępność. Tak maluje się 2026 rok

Przewidywany niedobór pamięci DRAM może w 2026 roku opóźnić premiery nowych laptopów, smartfonów i innych urządzeń. Powodem są gwałtownie rosnący popyt napędzany przez centra danych i sztuczną inteligencję oraz ograniczona podaż tradycyjnych kości DRAM na rzecz bardziej dochodowej pamięci HBM.

Problematyczne pamięci RAM

Analitycy wskazują, że linie produkcyjne DRAM są coraz mocniej „przestawiane” pod wysokomarżową pamięć HBM dla akceleratorów AI, co uszczupla moce na klasyczne moduły DDR4/DDR5 oraz mobilne LPDDR. W efekcie producenci elektroniki zaczęli podpisywać długoterminowe kontrakty, aby zagwarantować sobie dostawy. Jednak nawet to nie wystarcza, by pokryć potencjalne zapotrzebowanie.

Przy tak napiętym rynku część planowanych na 2026 rok premier może zostać przesunięta lub ograniczona do wybranych konfiguracji. Problemem może być też dostępność sprzętów, bo jeśli już trafią do sprzedaży, to w bardzo ograniczonych ilościach. Dotyczy to szczególnie laptopów, smartfonów i gotowych desktopów, których projektowanie jest ściśle powiązane z dostępnością konkretnych modułów pamięci RAM.