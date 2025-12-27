Sprzęt

Podwyżki, opóźnienia i słaba dostępność. Tak maluje się 2026 rok

Najbliższy rok nie będzie najlepszy dla rynku nowych technologii. Problemy z pamięciami RAM oznaczają nie tylko wyższe ceny, ale również potencjalne opóźnienia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 15:20
Podwyżki, opóźnienia i słaba dostępność. Tak maluje się 2026 rok

Przewidywany niedobór pamięci DRAM może w 2026 roku opóźnić premiery nowych laptopów, smartfonów i innych urządzeń. Powodem są gwałtownie rosnący popyt napędzany przez centra danych i sztuczną inteligencję oraz ograniczona podaż tradycyjnych kości DRAM na rzecz bardziej dochodowej pamięci HBM.

Dalsza część tekstu pod wideo

Problematyczne pamięci RAM

Analitycy wskazują, że linie produkcyjne DRAM są coraz mocniej „przestawiane” pod wysokomarżową pamięć HBM dla akceleratorów AI, co uszczupla moce na klasyczne moduły DDR4/DDR5 oraz mobilne LPDDR. W efekcie producenci elektroniki zaczęli podpisywać długoterminowe kontrakty, aby zagwarantować sobie dostawy. Jednak nawet to nie wystarcza, by pokryć potencjalne zapotrzebowanie.

Przy tak napiętym rynku część planowanych na 2026 rok premier może zostać przesunięta lub ograniczona do wybranych konfiguracji. Problemem może być też dostępność sprzętów, bo jeśli już trafią do sprzedaży, to w bardzo ograniczonych ilościach. Dotyczy to szczególnie laptopów, smartfonów i gotowych desktopów, których projektowanie jest ściśle powiązane z dostępnością konkretnych modułów pamięci RAM.

Kryzys podaży przekłada się na gigantyczne podwyżki. Rynkowe analizy mówią o nawet kilkusetprocentowych wzrostach cen niektórych kości DDR5 w czwartym kwartale tego roku. Jednak to dopiero początek problemów. Na początku 2026 roku musimy szykować się na kolejne podwyżki.

telepolis
ceny pamięci RAM ceny pamięci DRAM pamięci DDR5 dostępność ceny pamięci RAM kiedy spadną dostępność pamięci RAM
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: TechPowerUp