Ta funkcja pożera energię jak opętana. Problem można obejść

Firma Apple w tym roku naprawdę się postarała. Modele z serii iPhone 17 mają odczuwalnie lepszą żywotność baterii niż ich poprzednicy. Największy z nich, iPhone 17 Pro Max, dostał jeszcze pojemniejszy akumulator, częściowo dzięki lepszemu wykorzystaniu miejsca po usunięciu fizycznej tacki na kartę SIM w wariantach eSIM-only. Jest jednak jeden, poważny problem. Nazywa się Liquid Glass i jest nowym stylem graficznym w iOS 26.

"Szklany" interfejs to koszmar dla akumulatora

Pierwsi użytkownicy i testerzy biją na alarm. Nowy, przezroczysty design interfejsu, choć wygląda zjawiskowo, jest szalonym koszmarem dla baterii. Problem jest na tyle poważny, że jeden z użytkowników serwisu Reddit przeprowadził szczegółowy test z użyciem miernika mocy. Wyniki są szokujące.

Wcześniejsze porównanie na starszym iPhonie 16 Pro Max (nasz test) pokazało, że proste czynności, takie jak otwieranie i zamykanie aplikacji czy przewijanie ekranu, zużywały w iOS 18 zaledwie 1% baterii. Ten sam telefon po aktualizacji do iOS 26 na tych samych zadaniach zużywał aż 13% energii.

Test na nowym iPhonie 17 Pro Max tylko potwierdził te obawy. Zwykłe wywołanie Centrum Sterowania potrafi pobierać 8-9 W mocy. Zrobienie zdjęcia to kolejne 8-9 W, a wykonanie zrzutu ekranu potrafi chwilowo pochłonąć od 7 W do nawet 17 W energii.

Jest rozwiązanie, ale nie będziesz zadowolony

Co ciekawe, włączenie opcji "Zmniejsz przezroczystość", która zwykle pomaga oszczędzać energię, w tym przypadku pogarsza sytuację. Zwiększa ona zużycie prądu o dodatkowy 1 W przy każdej czynności.

Wygląda na to, że jedynym skutecznym "lekarstwem" jest włączenie trybu niskiego zużycia energii. Dopiero wtedy pobór mocy przy prostych czynnościach spada poniżej 5 W. Użytkownik, który przeprowadził test, uzyskał w ten sposób aż 10 godzin czasu pracy na ekranie, w porównaniu do zaledwie 6,5 godziny bez tego trybu.

Problem w tym, że takie rozwiązanie zakrawa na absurd. Tryb niskiego zużycia energii kompletnie zmienia doświadczenie korzystania z telefonu. Obniża jasność ekranu, ogranicza odświeżanie do 60 Hz, spowalnia łączność 5G i wyłącza aktywność w tle. Płacisz za flagowca, a żeby bateria wytrzymała dzień, musisz go używać jak budżetowca.