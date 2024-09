Zmiany klimatu? Mogą zabijać nawet kosmitów!

Nadmierne zużycie energii może mieć niezwykle dramatyczne skutki. Jak pokazują najnowsze badania takie działanie może zniszczyć życie na Ziemi doprowadzając planetę do ogromnego przegrzania. A początki są bardzo niepozorne.

Obecne globalne ocieplenie wywołane przez człowieka to fakt, co do którego istnieje naukowy konsensus. Wbrew temu co mówią klimatyczni denialiści wulkany nie szkodzą nam bardziej, ani nie jest to naturalny proces, który w ogóle nie jest zależny od człowieka. Najnowsze badania pokazują, że poza ogromna emisją gazów cieplarnianych do podgrzewania naszej planety wykorzystujemy za to jeszcze jedną rzecz, która w przyszłości może mieć bardzo szkodliwe skutki.

Niepozorny zabójca

Według National Oceanic and Atmospheric Agency od czasów rewolucji przemysłowej nasza planeta nagrzewała się średnio w tempie 0,06 °C na dekadę - czyli łącznie o około 1,11 °C. Ale średnia za ostatnie nieco ponad 30 lat wynosi już 0,20 °C na dekadę. Kawałek tego tortu może w przyszłości stanowić też jeszcze jedna kwestia, która może być nawet wytłumaczeniem problemów ze znalezieniem zaawansowanych istot pozaziemskich. Mogły one bowiem paść ofiarą pewnego dziejącego się także na Ziemi zjawiska.

Zużycie energii w dużym uproszczeniu generuje tak zwane ciepło odpadowe, co wynika wprost z podstaw fizyki. Już historyczne dane wskazywały, że przy dynamicznym tempie wzrostu zużycia energii ciepło wytwarzane przez człowieka będzie rosło równie mocno. Jak wskazują badacze, obecnie wkład ciepła powstającego z przetwarzania energii na wzrost globalnej temperatury jest minimalny. Ale jeśli będzie on rosnąć w obecnym tempie, może poważnie wpłynąć na tę zmianę, i to bez dodania ewentualnego wpływu spalania paliw kopalnych. Potencjalnie może nawet uniemożliwić dalsze zamieszkanie przez ludzi na Ziemi. Z tego powodu badacze alarmują, by podjąć działania mające na celu ograniczenie także tego wpływu na klimat naszej planety. Być może jest to trop, który pomoże nam rozwiązać paradoks Fermiego i idącymi za nim badaniami wskazującymi na to, że już dawno powinniśmy napotkać życie pozaziemskie w naszej okolicy. Być może to życie rzeczywiście było. Ale cywilizacja ta doprowadziła do swojej zagłady właśnie przez przegrzanie swojego świata.

