Odkryto tajemnicę dziwnych dźwięków z Rowu Mariańskiego

Od kilku lat z okolic Rowu Mariańskiego dochodziły tajemnicze dźwięki. Naukowcy długo nie byli w stanie zlokalizować ich źródła, ale w końcu znaleźli winowajców.

Tajemnicze dźwięki z okolic Rowu Mariańskiego, czyli najgłębszego znanego nam rowu oceanicznego, po raz pierwszy zostały wykryte przez naukowców już w 2014 roku. Od tamtego czasu spędzały im sen z powiek. Eksperci długo głowili się na tym, co jest ich źródłem, ale w końcu udało się to ustalić.

Tajemnicze dźwięki z Rowu Mariańskiego

Naukowcy opisywali dźwięki jako połączenie niskiego pomruku z wysokim, metalicznym dzwonieniem. Miały one przypominać coś, co bardziej kojarzy się z filmami science-fiction. Już w 2016 roku naukowcy wysnuli teorię, że mogą za nie odpowiadać wieloryby, ale nie mieli na to żadnego potwierdzenia. Aż do teraz.

Co ciekawe, odgłosy zostały wykryte tylko na północno-zachodnim Pacyfiku, co sugerowało, że mogą one być unikalne dla określonej populacji wielorybów.

Naukowcy wykorzystali w swoich badaniach sztuczną inteligencję. Tej podano 200 tys. godzin próbek dźwięków. Algorytm, po przeanalizowaniu plików, doszedł do wniosku, że ich źródłem są Płetwale Bryde'a. Znalazł wzory charakterystyczne dla tego gatunku. Zdaniem naukowców może być to forma komunikacji na długim dystansie.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Gadgets360