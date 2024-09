Przez niego 2 astronautów zostało w kosmosie. Teraz leci na bruk

Wieloletni szef działu aerospace w Boeingu odchodzi z firmy. W tle problemy z budżetami, produkcją oraz dwójka astronautów, która utknęła w kosmosie.

Po 15 latach na bruk

Ted Colbert pracował w firmie Boeing przez 15 lat i zajmował pozycję szefa działu Boeing Defense, Space & Security, zajmującego się m.in. rozwiązaniami militarnymi i aerospace. Zwolnił go nowy CEO firmy, Kelly Ortberg, który zaczął pełnić obowiązki od sierpnia 2024 r.



Niestety w ostatnim czasie Boeing był dotknięty wieloma problemami. Jednym z nich był projekt Starliner, czyli transportowiec służący do podróży astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), który doznał licznych awarii w trakcie lotu. Niestabilność konstrukcyjna (m.in. wycieki helu), pomimo licznych testów i usprawnień, sprawiła, że NASA odwołała lot powrotny, a dwójka astronautów — Butch Wilmore i Sunita Williams utkwiła na ISS. Ostatecznie NASA do lotu powrotnego skorzysta z konkurencyjnego pojazdu — SpaceX Crew Dragon.

Budżety poza kontrolą

Projekt Starliner był opracowywany od 2019 r., a Boeing musiał nadplanowo wydać na niego 1,6 miliarda dolarów. Podobne problemy miejsce z wymykającymi się spod kontroli budżetami związanymi ze stworzeniem tankowca nowej generacji dla US Air Force. W wyniku tych i innych niepowodzeń wartość rynkowa akcji Boeinga spadła aż o 39% od początku 2024 r.



"W tym krytycznym momencie, naszym priorytetem jest odbudować zaufanie naszych klientów i sprostać wysokim standardom, jakich od nas oczekują w zadaniach o krytycznym priorytecie na całym świecie" - napisał nowy CEO Boeing, Kelly Ortberg do pracowników firmy w sierpniu.



Pozycję Colberta zajmie dotychczasowy dyrektor operacyjny działu BDS - Steve Parker, który ma pełnić obowiązki tymczasowo, dopóki Boeing nie wskaże pełnoprawnego następcy.

Źródło zdjęć: Keith J Finks / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Business Insider, opr. wł.