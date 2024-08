Starliner nie zabierze astronautów z ISS. Decyzja NASA wzbudza emocje

Boeing Starliner powróci na Ziemię bez astronautów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). NASA podjęła decyzję - są to złe wieści dla Boeinga, który przygotowywał się do tej misji od 10 lat.

Sunita Williams i Butch Wilmore będą musieli pozostać na ISS aż do lutego 2025 roku. NASA zdecydowała, że astronautów nie zabierze z powrotem na Ziemię statek transportowy Starliner, lecz zrobi to Dragon, czyli konkurencyjny pojazd prowadzonego przez Elona Muska SpaceX.

Tym samym misja amerykańskich astronautów wydłuży się do ośmiu miesięcy. Z racji tego, że dłuższy pobyt w przestrzeni kosmicznej może mieć negatywne skutki na organizm, NASA jednak uspokaja. Pomimo iż 8 miesięcy to dłużej niż zakładano, to jednak w przeszłości niektórzy kosmonauci stacjonowali na ISS nawet do 12 miesięcy.

Feralna misja Boeinga

Testowa załogowa misja Starlinera zaczęła się 5 czerwca i wystąpiło w jej trakcie bardzo wiele poważnych problemów. Pięć z 28 silników odmówiło posłuszeństwa, a na dodatek w układzie napędowym doszło do kilku wycieku helu. Od tamtej pory Boeing wraz z NASA dociekały tego, co mogło być źródłem problemu testując na Ziemi replikę silnika użytego w Starlinerze.

Boeing bardzo mocno wierzył w projekt, na poczet którego otrzymał 4,2 miliardy dolarów i pracował nad nim od 2024 roku, ale poprzez nieoczekiwane opóźnienia musiał dołożyć z własnej kieszeni aż 1,6 miliarda dol. NASA ostatecznie chciała mieć dwóch dostawców usług transportowych dla astronautów — Boeinga i SpaceX, ale pomimo niepowodzeń misji Starlinera, amerykańska organizacja utrzymuje, że nie straciła zaufania do Boeinga.

"Loty kosmiczne są ryzykowne, [a oprócz tego] loty testowe z definicji nie są ani bezpieczne ani rutynowe." - powiedział Bill Nelson, administrator NASA. Nelson dodał, że decyzja o pozostawieniu dwójki amerykańskich astronautów jest wynikiem troski NASA o bezpieczeństwo, które organizacja uznaje za fundamentalną wartość. Administrator NASA jest w 100% pewien, że Starliner będzie w stanie z powodzeniem przeprowadzić misję z udziałem załogi na pokładzie.

Starliner ma odlecieć bez załogi, podczas gdy SpaceX Dragon zabierze Sunitę Williams i Butcha Wilmore'a w lutym 2025.

Źródło zdjęć: NASA Johnson / Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Źródło tekstu: Techcrrunch, oprac. wł