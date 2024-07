SpaceX ma plan. Zniszczy Międzynarodową Stację Kosmiczną

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) to olbrzymie osiągnięcie współczesnej astronomii. Funkcjonujący od blisko ćwierć wieku projekt przysłużył się wielu naukowym odkryciom i stał się wizytówką tego, jak może wyglądać współpraca międzynarodowa w imię rozwoju całej ludzkości. Nic jednak nie trwa wiecznie i dziś doskonale zdajemy sobie sprawę, że dni ISS są policzone. NASA i SpaceX ujawniły, w jaki sposób zamierzają zdjąć stację z orbity.

Plan zakłada wykorzystanie specjalnie przeprojektowanego statku Dragon Cargo, wyposażonego w 46 silników Draco. To o 30 więcej niż w standardowej wersji pojazdu. Ma to zagwarantować specjalnemu Dragonowi czterokrotnie większą moc od oryginału. Dzięki temu będzie on w stanie zepchnąć ISS z orbity i posłać w kierunku powierzchni Ziemi.

Plan zakłada zrzucenie ISS do jednego z oceanów, dzięki czemu spadający obiekt nie będzie stwarzał niebezpieczeństwa dla nikogo na powierzchni. Miejsce finalnego spoczynku stacji nie zostało jeszcze wybrane, ale jedno jest pewne - cała operacja będzie wymagała olbrzymiej precyzji.

With 6x more propellant and 4x the power of today’s Dragon spacecraft, SpaceX was selected to design and develop the U.S. Deorbit Vehicle for a precise, controlled deorbit of the @Space_Station https://t.co/GgtuplTwqQ pic.twitter.com/E23sS7CE4U