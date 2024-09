Stare satelity szpiegowskie i nowa technika. Nie uwierzysz, co zrobili

Grupa katalońskich naukowców odkryła ślady pradawnych systemów kanalizacyjnych sprzed 3 tysięcy lat. Posłużyła się do tego celu obrazami ze starych szpiegowskich satelitów i sztuczną inteligencją.

Oto inżynieryjny kunszt starożytnych cywilizacji

Kanaty to starożytne systemy kanalizacyjne, które służyły do irygacji pól oraz dostarczania wody na powierzchnię, a nawet służyła klimatyzacji ewaporacyjnej (jak na obrazku poniżej). Kolebką tej technologii była Persja, a następnie rozprzestrzeniła się ona w innych zakątkach świata.







Do tej pory trudno było zlokalizować wszystkie kanaty i pozostałości po nich - ze względu na to, że większość struktury znajduje się pod ziemią, a na zewnątrz wystaje tylko szyb o charakterystycznym kształcie. Grupa badaczy z Katalońskiego Instytutu Archeologii Klasycznej posłużyła się mieszanką technologii - starej i nowej, aby lepiej zmapować starożytny system tuneli nawadniających.



Katalońscy naukowcy wykorzystali obrazy z amerykańskich szpiegowskich satelit z lat 70., które robiły zdjęcia nad terytoriami Afganistanu, Iranu i Maroka. Następnie wytrenowali algorytm sztucznej inteligencji, aby był w stanie wykryć ślady kanatów na dostarczonych mu zdjęciach lotniczych.



Jak się okazuje, AI było w stanie wykryć ślady z 88% skutecznością - znacznie skuteczniej niż jakakolwiek zastosowana wcześniej metoda.



W przyszłości tak wytrenowane algorytmy mogą być używane do wytropienia kanatów w innych zakątkach świata - Bliskim Wschodzie, Półwyspie Arabskim i Afryce Północnej, a nawet zachodnich Chinach i Hiszpanii. Tak daleko sięgnął ten cud technologiczny ze starożytnych czasów.



Perskie kanaty są zapisane w Światowej Liście Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Technologia ta wynaleziona ponad 3 tysiące lat temu pozwalała na transport wody siłą grawitacji nawet przez wiele kilometrów. Przyczyniła się do powstania potęgi imperium perskiego, choć było ono zlokalizowane w bardzo suchym terytorium.



Niestety wiele kanatów (w tym tych, które uchwycono za pomocą szpiegowskich zdjęciach lotnicznych) zostało zniszczonych w przeciągu ostatnich 40-50 lat, m.in. przez postępującą urbanizację, modernizację rolnictwa i infrastruktury, erozję oraz na domiar złego przez zbrojne ataki. Niestety siły militarne zwaśnionych państw lub organizacje terrorystyczne obierają sobie takie relikty przeszłości za priorytetowe cele.

Źródło zdjęć: Andrzej Lisowski Travel / Shutterstock.com

Źródło tekstu: IFL Science