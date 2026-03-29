Wystarczą trzy niewielkie zmiany. Różnica jest kolosalna
W European Journal of Preventive Cardiology ukazało się ciekawe badanie. Okazuje się, że wystarczy kilka małych zmian, aby znacząco poprawić swoje zdrowie.
Badanie przeprowadzone zostało na 53 tys. dorosłych. Byli oni obserwowali aż przez 8 lat. Wnioski są niezwykle ciekawe. Badanie dowodzi, że wystarczą tak naprawdę trzy niewielkie zmiany, aby znacząco zmniejszyć ryzyko zawału, udaru oraz niewydolności serca.
To zmień w swoim życiu
Naukowcy doszli do wniosku, że wystarczy tylko o 11 minut wydłużyć cen, dołożyć zaledwie 4,5 minuty umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej dziennie oraz zjadać niewielką porcję warzyw (1/4 szklanki), aby znacząco poprawić swoje zdrowie. Te trzy niewielkie zmiany aż o 10 proc. obniżają ryzyko wystąpienia poważnych chorób sercowo-naczyniowych.
Co ważne, pod pojęciem aktywności fizycznej nie należy rozumieć od razu treningu na siłowni czy biegania. Równie dobrze może to być szybki marsz czy wchodzenie po schodach.
Natomiast pod kątem diety uznano, że najlepsze dla naszego zdrowia są: warzywa, owoce, ryby, nabiał, produkty pełnoziarniste oraz oleje roślinne. Natomiast należy unikać rafinowanych zbóż, przetworzonego mięsa, nieprzetworzonego czerwonego mięsa oraz napojów słodzonych cukrem.
Oczywiście nie oznacza to, że sen dłuższy o 11 min i zaledwie 4,5 dodatkowej aktywności to przepis na idealne zdrowie. Już tyle znacząco poprawia stan naszego ciała. Jednak naukowcy podkreślają, że najlepsze efekty zaobserwujemy gdy:
- będziemy spać po 8-9 godzin na dobę,
- wprowadzonym co najmniej 42 minuty aktywności fizycznej dziennie,
- będziemy przestrzegać diety o umiarkowanej jakości.
Warto też pamiętać, że są to naczynia połączone. Dla przykładu gorszy sen przekłada się na działanie hormonów, które z kolei mogą zwiększać apetyt i pogarszać jakość diety. Jednak nie warto od razu rzucać się na głęboką wodę. Zmiany najlepiej zacząć pomału, od niewielkich modyfikacji i stopniowo wydłużać czas snu czy treningu.