Wystarczą trzy niewielkie zmiany. Różnica jest kolosalna

Badanie przeprowadzone zostało na 53 tys. dorosłych. Byli oni obserwowali aż przez 8 lat. Wnioski są niezwykle ciekawe. Badanie dowodzi, że wystarczą tak naprawdę trzy niewielkie zmiany, aby znacząco zmniejszyć ryzyko zawału, udaru oraz niewydolności serca.

Dalsza część tekstu pod wideo

To zmień w swoim życiu

Naukowcy doszli do wniosku, że wystarczy tylko o 11 minut wydłużyć cen, dołożyć zaledwie 4,5 minuty umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej dziennie oraz zjadać niewielką porcję warzyw (1/4 szklanki), aby znacząco poprawić swoje zdrowie. Te trzy niewielkie zmiany aż o 10 proc. obniżają ryzyko wystąpienia poważnych chorób sercowo-naczyniowych.

Co ważne, pod pojęciem aktywności fizycznej nie należy rozumieć od razu treningu na siłowni czy biegania. Równie dobrze może to być szybki marsz czy wchodzenie po schodach.

Natomiast pod kątem diety uznano, że najlepsze dla naszego zdrowia są: warzywa, owoce, ryby, nabiał, produkty pełnoziarniste oraz oleje roślinne. Natomiast należy unikać rafinowanych zbóż, przetworzonego mięsa, nieprzetworzonego czerwonego mięsa oraz napojów słodzonych cukrem.

Oczywiście nie oznacza to, że sen dłuższy o 11 min i zaledwie 4,5 dodatkowej aktywności to przepis na idealne zdrowie. Już tyle znacząco poprawia stan naszego ciała. Jednak naukowcy podkreślają, że najlepsze efekty zaobserwujemy gdy:

będziemy spać po 8-9 godzin na dobę,

wprowadzonym co najmniej 42 minuty aktywności fizycznej dziennie,

będziemy przestrzegać diety o umiarkowanej jakości.