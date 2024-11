Zbadali zamrożonego kota sprzed 40 000 lat. Wyjątkowe odkrycie

Naukowcy znaleźli zamrożonego od prawie 40 000 lat szablozębnego kota. Teraz pochwalili się właśnie wynikami analizy ciała tego zwierzęcia. Odkrycie to jest właśnie o tyle niezwykłe, że odnaleziony kot był częściowo zachowany w nienaruszonym od śmierci stanie.

Wyciągnięty z lodu szablozębny kociak sprzed prawie 40 000 lat to bardzo niezwykłe znalezisko. W 2020 roku ciało tego trzytygodniowego kociaka odkryto w kołysce arktycznej wiecznej zmarzliny w rosyjskiej Jakucji. Dzięki swego rodzaju kriokomorze pozwoliło to zachować jego głowę, przednie łapy oraz tułów w niemal idealnie zachowanym stanie. Teraz badacze opublikowali wyniki swoich badań.

Świetnie zachowany

Warto na wstępie podkreślić, że znalezienie takich szczątków z późnego plejstocenu jest niezwykle rzadkie. To także pierwszy przypadek w historii paleontologii, kiedy udało się zbadać wygląd wymarłego ssaka mimo tego, że nie ma jego odpowiednika we współczesnym świecie – podkreśla portal sciencealert.com.

Zwykle szczątki są porozrzucane przez żerujące drapieżniki, ale tym razem zachowana została połowa ciała razem z częścią kości miednicy, kością udową oraz kośćmi goleni. Dzięki temu badacze mieli dostęp do takich elementów ciała kota jak jego futro, kształt pyska oraz palce w przedniej łapie.

Dzięki temu można chociażby znaleźć ciekawe różnice w stosunku do jego żyjących krewnych. To między innymi łapy, które są dość szerokie w porównaniu do młodych, dużych kotów w jego wieku. W porównaniu do trzytygodniowego lwiątka znalezisko z Jakucji ma także większe usta i mniejsze uszy. Do tego szyja jest bardziej masywna, a przednie kończyny wydłużone. W badanym przypadku jest także cecha typowa dla jego rodzaju, czyli powiększona kość przedszczękowa.

Mimo kilku lat badań, naukowcy nie odkryli jeszcze wszystkiego. Szczegółową anatomię szablozębnego kociaka z Jakucji poznamy dopiero po kolejnej serii pomiarów i analiz.

Zdjęcie na górze przedstawia kuzyna odkrytego kota, Homotherium serum. Opisane w tekście zwierzę należało do gatunku Homotherium latidens.

Źródło zdjęć: Lopatin i inni, Scientific Reports, Sergiodlarosa (Sergio De La Rosa), CC BY-SA 3.0

Źródło tekstu: sciencealert.com