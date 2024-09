Podręczniki na śmietnik. Odkryto nową tajemnicę ludzkiej krwi

Zagadka sprzed 50 lat w końcu wyjaśniona. W 1972 roku lekarze odkryli, że u pewnej kobiety brakuje cząsteczki występującej na wszystkich innych ludzi. Ta zagadka zakończyła się właśnie ostatecznie opisaniem nowego systemu grup krwi u ludzi.

W 1972 roku od ciężarnej kobiety pobrano próbkę krwi, która przykuła uwagę lekarzy. Z nieznanego wtedy powodu brakowało tam antygenu AnWj. Znajduje się on w białku mieliny i limfocytów, co skłoniło badaczy do nazwania nowo opisanego systemu grupą krwi MAL. Nowe odkrycie jeszcze bardziej komplikuje znany nam z lekcji biologii prosty podział na grupy A, B, 0 oraz AB wraz z czynnikiem Rh. Na co przekłada się nowa grupa krwi?

Rzadkie przypadki

Na początek warto podkreślić, że taka sytuacja dotyczy bardzo niewielkiej grupy osób. Poprzednie badania wykazały, że ponad 99,9 procent ludzi ma antygen AnWj, którego brakowało we krwi pacjenta z 1972 roku – podaje portal sciencealert.com. Różnica polega na tym, że osoby z grupą krwi AnWj-ujemną maja zmutowaną wersję obu kopii genów MAL. Jest ono bardzo małym białkiem, co było utrudnieniem przy jego poznaniu i zrozumieniu.

Samo MAL ma odgrywać ważną rolę w utrzymaniu stabilności błon komórkowych i wspomaganiu transportu komórkowego. Co jednak ciekawe, powiązany z nim antygen AnWj nie jest obecny u noworodków. Pojawia się dopiero chwilę po narodzinach. Wiadomo też, że wszyscy badani pacjenci mieli tę samą mutację, która jednak nie wykazuje żadnych innych nieprawidłowości komórek lub chorób. Kolejnym krokiem przy analizie MAL ma być kwestia ewentualnego dziedziczenia tej cechy.

To nie pierwsze rozróżnienie w podstawowym podziale na grupy krwi. W rzeczywistości różnic jest więcej – zaledwie dwa lata temu media obiegła chociażby informacja o jeszcze innym rozróżnieniu nazywanym układem krwi Er. W przypadku MAL nad rozwiązaniem pracował połączony zespół badaczy z Wielkiej Brytanii i Izraela. Odkrycie to jest również o tyle ważne, że nawet tak drobne różnice czasem mogą doprowadzić do odrzucenia krwi dawcy, co może utrudnić ratowanie życia.

