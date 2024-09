Te stworzenia mogą istnieć między życiem i śmiercią

Życie i śmierć były do tej pory uznawane za dwa przeciwieństwa, pomiędzy którymi przejście jest tylko w jedną stronę. Naukowcy jednak opracowali metodę, która pozwala wykonać postój jakby pomiędzy nimi.

“A kto umarł ten nie żyje" – brzmi jeden z najbardziej znanych cytatów w wykonaniu Bogusława Lindy. Okazuje się, że ten kultowy tekst Franza Mauera nie dotyczy wszystkich. Najnowsze badania pokazują, że niektóre komórki pochodzące z martwego organizmu, po dostarczeniu składników odżywczych, tlenu, bioelektryczności lub sygnałów biochemicznych mają zdolność przekształcania się w organizmy wielokomórkowe z nowymi funkcjami.

Trzeci stan

Nowe odkrycie może wzbudzić zasadne pytanie o konieczność dodania trzeciego stanu egzystencji. Zazwyczaj śmierć była ostatecznym krańcem podróży stworzeń na świecie. Już możliwość przekazywania narządów pokazywała jednak, że definicja ta jest bardziej skomplikowana, niż nam się zdawało. Teraz okazuje się jednak, że niektóre komórki po wykonaniu określonych działań można tak jakby przywrócić do życia. Zmieniają się one bowiem wtedy w organizmy wielokomórkowe z nowymi funkcjami.

W omawianym badaniu analizie zostały poddane komórki skóry wyekstrahowane ze zmarłych embrionów żaby. Okazało się, że przemieszczone do nowych warunków na szalce Petriego przeobraziły się w organizmy wielokomórkowe zwane ksenobotami, których zachowania wykraczały dalece poza ich pierwotne role w ciele żaby. Na tym jednak nie koniec intrygujących odkryć. Badacze odkryli również bowiem, że w przypadku człowieka pojedyncze komórki płuc wykazują podobne zachowanie. Mogą bowiem samoorganizować się w miniaturowe organizmy wielokomórkowe, które mogą się poruszać – podkreśla portal sciencealert.com. Te antroboty mogą nie tylko poruszać się po swoim otoczeniu, ale także naprawiać okoliczne komórki neuronowe oraz samych siebie. Jak to w ogóle możliwe?

Aby komórki i tkanki mogły przetrwać, a nawet funkcjonować w organizmie, koniecznych jest kilka czynników. To chociażby czas, aktywność metaboliczna, warunki środowiskowe oraz techniki konserwacji. Oczywiście zmiennych w tym równaniu jest dużo więcej, a ich działanie do dziś nie jest dla nas do końca zrozumiałe, a nawet czasem wiadome. Okazuje się jednak, że uchwycenie takiej komórki oraz poddanie jej wspomnianym bodźcom, może budzić ją do działań zakończonych przemianą w nowy twór. Powyższe badanie zapewne nie odpowiada na pytanie o pełen zakres możliwych transformacji u komórek znajdujących się w martwych organizmie. Wiadomo jednak, że powstałe twory nie są nieśmiertelne – ich żywotność jest ograniczona do okresu od czterech do sześciu tygodni. To jednak wystarczająco długo, by przykuć naszą uwagę i być obiektem dalszych badań.

