Polacy łykają to na potęgę. Od 11 września ważne zmiany
Od 11 września wejdą zmiany, które dotkną wielu osób w Polsce, a bardziej tego, co część z nas regularnie spożywa.
Rząd przyjął nowelizację rozporządzania dotyczącego składy i oznakowania suplementów diety. Wejdą one w życie 11 września, czyli 2 tygodnie po publikacji w Dzienniku Ustaw, która miała miejsce 27 sierpnia. Co się zmieni?
Zmiany w suplementach diety
Nowe przepisy to pokłosie unijnego prawa, które zobowiązało Polskę do przyjęcia nowych, dopuszczalny składników suplementów diety.
Przede wszystkim regulacje pozwalają teraz na stosowanie nowej formy witaminy D — monohydrat kalcydiolu (kalcyfediol). Już w 2021 roku została ona uznana przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) za bezpieczną, ale dopiero teraz będzie mogła być stosowana w dostępnych na rynku suplementach.
Te same przepisy dopuszczają też możliwość stosowania dwóch nowych form żelaza — winianu adypinianu wodorotlenku żelaza (nano) oraz kazeinianu żelaza. Co ważne, pierwszy z nich może być stosowany tylko w suplementach diety. Z kolei kazeinian żelaza, który powstaje z mleka, może trafić do produktów przeznaczonych dla niemowląt oraz małych dzieci.