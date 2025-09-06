Sensacyjne odkrycie w kosmosie. Gwiezdne cmentarzysko pełne tajemnic

Astronomowie, wykorzystując dane z detektorów fal grawitacyjnych LIGO, Virgo i KAGRA, odkryli "gwiezdne cmentarzysko" wypełnione kolizjami ekstremalnych pozostałości po gwiazdach neutronowych i czarnych dziurach.

Analiza obejmowała dane zebrane od maja 2023 do stycznia 2024 roku. Naukowcy mają nadzieję, że nowe odkrycie pomoże w lepszym zrozumieniu cyklu życia i śmierci masywnych gwiazd.

Gwizdne cmentarzysko

W trakcie czwartej tury obserwacyjnej (O4) detektory zarejestrowały 128 nowych kolizji czarnych dziur i gwiazd neutronowych. Dwie z tych fuzji są szczególnie ważne, ponieważ potwierdziły kolejny przypadek, w którym czarna dziura połączyła się z gwiazdą neutronową. Poprzednie obserwacje potwierdziły istnienie tylko jednej takiej fuzji, co oznacza, że liczba znanych "mieszanych fuzji" podwoiła się do dwóch.

Pozostałe wykryte zdarzenia to głównie fuzje par czarnych dziur, w tym rekordowo masywnych obiektów. Naukowcy twierdzą, że ulepszona czułość detektorów pozwoliła im wyłowić wiele słabych sygnałów fuzji z szumu.

Ogromne znaczenie dla nauki

Nowe obserwacje fal grawitacyjnych dostarczają głębszych informacji na temat życia i śmierci gwiazd oraz tempa ekspansji Wszechświata. Każda wykryta fuzja działa jak "linijka do mierzenia odległości", co pomaga w poprawie szacunków stałej Hubble'a.

Dzięki tym obserwacjom, z których część wywołała najgłośniejsze jak dotąd sygnały, naukowcy mogli przetestować teorię Einsteina w ekstremalnych warunkach i dokładnie zweryfikować ogólną teorię względności.