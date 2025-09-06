Nie myj okien. Jest lepsza opcja

Największa nowinka to specjalna szczotka TruEdge z wirnikiem i sześcioma gumowymi paskami. Pracuje ona tuż przy okiennej ramie (w przybliżeniu 1,1 mm od krawędzi) zbierając zalegający kurz. Robot automatycznie opuszcza szczotkę na krawędziach (obraca się ona z prędkością do 200 obr./min.) i podnosi ją po odjechaniu, by nie rozmazywać brudu. Działanie mechanizmu wspiera czujnik optoizolacyjny i specjalistyczny algorytm planowania trasy.

Nowa dysza

Nowa jest także trójotworowa dysza, która spryskuje okna w dwóch kierunkach. Urządzenie ma radzić sobie z różnymi rozmiarami okien, omijając przy tym przeszkody takie jak klamki czy zamki. Winbota W2S OMNI można też kupić w zestawie z wielofunkcyjną stacją, pełniąca funkcje panelu sterowania, ładowarki, stabilizatora oraz praktycznego, przenośnego schowka na robota.

Stacja przez prawie 2 godziny jest w stanie pracować bez konieczności podłączenia do prądu. Waży 5,2 kg i generuje siłę ssącą o wartości co najmniej 800 N, co ma stabilizować zestaw nawet w trudnych warunkach. Dodatkowo do zestawu dołączona jest metrowa linka bezpieczeństwa o wytrzymałości do 100 kg. Całością można sterować za pomocą aplikacji Ecovacs

Robot Deebot X11

To nie jedyna premiera Ecovacs na targach IFA. W Berlinie pokazano też robota sprzątająco-mopującego Deebot X11. To pierwszy model w portfolio Ecovacs z technologią Power Boost, znacznie wydłużającą czas jego pracy. Do tego między innymi wałek mopujący z prędkoscią 200 obr./min, system automatycznego wykrywania rodzaju i uporczywości zabrudzeń, obsługę asystenta głosowego z AI, a także automatyczne pranie mopa gorącą wodą (75 stopni) oraz suszenie gorącym powietrzem w stacji OMNI.