Nie myj okien. Jest lepsza opcja
Podczas targów IFA 2025 Ecovacs pokazał właśnie Winbota W2S OMNI. Jak chwali się producent, sprzęt ten ma oferować precyzyjne czyszczenie krawędzi i narożników okien. To oczywiście nie pierwsze urządzenie autonomiczne zajmujące się brudem na szybach, ale Winbot W2S Omni doczekał się kilku ważnych zmian. Czym ma się wyróżniać?
Największa nowinka to specjalna szczotka TruEdge z wirnikiem i sześcioma gumowymi paskami. Pracuje ona tuż przy okiennej ramie (w przybliżeniu 1,1 mm od krawędzi) zbierając zalegający kurz. Robot automatycznie opuszcza szczotkę na krawędziach (obraca się ona z prędkością do 200 obr./min.) i podnosi ją po odjechaniu, by nie rozmazywać brudu. Działanie mechanizmu wspiera czujnik optoizolacyjny i specjalistyczny algorytm planowania trasy.
Nowa dysza
Nowa jest także trójotworowa dysza, która spryskuje okna w dwóch kierunkach. Urządzenie ma radzić sobie z różnymi rozmiarami okien, omijając przy tym przeszkody takie jak klamki czy zamki. Winbota W2S OMNI można też kupić w zestawie z wielofunkcyjną stacją, pełniąca funkcje panelu sterowania, ładowarki, stabilizatora oraz praktycznego, przenośnego schowka na robota.
Stacja przez prawie 2 godziny jest w stanie pracować bez konieczności podłączenia do prądu. Waży 5,2 kg i generuje siłę ssącą o wartości co najmniej 800 N, co ma stabilizować zestaw nawet w trudnych warunkach. Dodatkowo do zestawu dołączona jest metrowa linka bezpieczeństwa o wytrzymałości do 100 kg. Całością można sterować za pomocą aplikacji Ecovacs
Robot Deebot X11
To nie jedyna premiera Ecovacs na targach IFA. W Berlinie pokazano też robota sprzątająco-mopującego Deebot X11. To pierwszy model w portfolio Ecovacs z technologią Power Boost, znacznie wydłużającą czas jego pracy. Do tego między innymi wałek mopujący z prędkoscią 200 obr./min, system automatycznego wykrywania rodzaju i uporczywości zabrudzeń, obsługę asystenta głosowego z AI, a także automatyczne pranie mopa gorącą wodą (75 stopni) oraz suszenie gorącym powietrzem w stacji OMNI.
Robot Ecovacs Winbot W2S OMNI (ze stacją w zestawie) jest już dostępny w sprzedaży w katalogowej cenie 2599 zł. Z kolei wersja Winbot W2S, bez stacji dokującej, kosztuje 1899 zł. Robot sprzątająco-mopujący Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone kosztuje natomiast 5199 zł.