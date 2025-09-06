Orange błyszczy nowością. Żaden inny operator tego nie ma
Orange wprowadził do swojej oferty wyjątkowy zestaw, jakim się nie może pochwalić żaden inny operator. W pomarańczowej sieci debiutuje Motorola razr 60 w edycji The Brilliant Collection razem ze słuchawkami Moto buds loop.
To prawdziwa perełka wśród smartfonów. Elegancka i luksusowa limitowana motorola razr 60 z kryształkami Swarovskiego czeka tylko w Orange. Do tego w zestawie ozdobione słuchawki.
Kilka miesięcy temu Motorola wprowadziła na operatorską wyłączność do Orange model razr 60, który jest dostępny przy podpisaniu nowych umów abonamentowych na Plany M i L. Teraz czas na kolejną nowość dostępną również wyłącznie w Orange: The Brilliant Collection z kryształkami Swarovskiego.
Technicznie rzecz biorąc jest to ta sama Motorola model razr 60, ale wygląda zupełnie inaczej niż model podstawowy. Składany smartfon ma nowy, kremowy kolor PANTONE Ice Melt, a obudowa, przypominająca skórę, jest pikowana i pokryta ręcznie osadzonymi kryształkami Swarovskiego. Największy z nich – o 26 fasetach – został dodatkowo umieszczony w zawiasie smartfonu i błyszczy niczym klejnot. Nawet przyciski regulacji głośności otrzymały kryształowe akcenty, co podkreśla wyrafinowaną estetykę tego składanego smartfonu.
Integralną częścią The Brilliant Collection są słuchawki moto buds loop – lekkie, wygodne i zaprojektowane w formie klipsów, dzięki czemu nie męczą uszu nawet przy dłuższym słuchaniu muzyki czy audiobooków. Oferują otwartą konstrukcję i dźwięk dopracowany we współpracy z Bose. Specjalna edycja słuchawek dostępna jest tym samym co smartfon kolorze PANTONE Ice Melt i także została ozdobiona kryształami Swarovski.
Zestaw smartfon i słuchawki wszedł do Orange w ograniczonej liczbie egzemplarzy, dlatego operator zachęca, by się pośpieszyć. Cena w ofercie bez abonamentu to 4299 zł płatne jednorazowo lub w ratach 0%. W opcjach abonamentowych, w zależności od oferty, cena zaczyna się od 3483 zł, czyli 94 zł miesięcznie przez 3 lata.
Poza ofertą Orange kolekcja jest dostępna w oficjalnym Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie.