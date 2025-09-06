Orange błyszczy nowością. Żaden inny operator tego nie ma

To prawdziwa perełka wśród smartfonów. Elegancka i luksusowa limitowana motorola razr 60 z kryształkami Swarovskiego czeka tylko w Orange. Do tego w zestawie ozdobione słuchawki. – zachwala pomarańczowy operator

Kilka miesięcy temu Motorola wprowadziła na operatorską wyłączność do Orange model razr 60, który jest dostępny przy podpisaniu nowych umów abonamentowych na Plany M i L. Teraz czas na kolejną nowość dostępną również wyłącznie w Orange: The Brilliant Collection z kryształkami Swarovskiego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Technicznie rzecz biorąc jest to ta sama Motorola model razr 60, ale wygląda zupełnie inaczej niż model podstawowy. Składany smartfon ma nowy, kremowy kolor PANTONE Ice Melt, a obudowa, przypominająca skórę, jest pikowana i pokryta ręcznie osadzonymi kryształkami Swarovskiego. Największy z nich – o 26 fasetach – został dodatkowo umieszczony w zawiasie smartfonu i błyszczy niczym klejnot. Nawet przyciski regulacji głośności otrzymały kryształowe akcenty, co podkreśla wyrafinowaną estetykę tego składanego smartfonu.

Integralną częścią The Brilliant Collection są słuchawki moto buds loop – lekkie, wygodne i zaprojektowane w formie klipsów, dzięki czemu nie męczą uszu nawet przy dłuższym słuchaniu muzyki czy audiobooków. Oferują otwartą konstrukcję i dźwięk dopracowany we współpracy z Bose. Specjalna edycja słuchawek dostępna jest tym samym co smartfon kolorze PANTONE Ice Melt i także została ozdobiona kryształami Swarovski.

Zestaw smartfon i słuchawki wszedł do Orange w ograniczonej liczbie egzemplarzy, dlatego operator zachęca, by się pośpieszyć. Cena w ofercie bez abonamentu to 4299 zł płatne jednorazowo lub w ratach 0%. W opcjach abonamentowych, w zależności od oferty, cena zaczyna się od 3483 zł, czyli 94 zł miesięcznie przez 3 lata.